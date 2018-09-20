陆浑戎墓地精美文物亮相新疆哈密

昨日，记者从市文物考古研究院获悉，“揭秘消失的文明——陆浑戎文物特展”日前在哈密博物馆正式开展。该展由市文物考古研究院、哈密博物馆承办，近百件考古发掘出土的精美文物同哈密观众见面，展览将持续至明年10月。

昨日，记者从市文物考古研究院获悉，“揭秘消失的文明——陆浑戎文物特展”日前在哈密博物馆正式开展。该展由市文物考古研究院、哈密博物馆承办，近百件考古发掘出土的精美文物同哈密观众见面，展览将持续至明年10月。

记者了解到，此次展出的文物类型包括青铜器、玉器等，不仅具有极高的观赏性，还能以此了解陆浑戎古国，有着非常重要的历史价值。哈密博物馆相关负责人介绍，展览可以让哈密的群众了解神秘的陆浑戎是如何迁徙、发展，最终实现民族大融合，进一步增强中华文化认同。

陆浑戎是一个2600多年前的神秘古国，是河洛地区极少数有文献记载其迁入和灭亡过程的内迁戎族部落。陆浑戎最早活动于今西北瓜州一带，公元前638年，迁至洛阳伊河川地，也是一个较早定居于中原腹地的西北游牧民族政权。

2013年以来，洛阳市文物考古研究院在伊川县徐阳村对陆浑戎墓地进行了大面积的调查、勘探、发掘，共发现墓葬300余座、车马坑15座，此外还发现有灰坑、烧窑等。该墓葬群的发现印证了陆浑戎的迁徙、灭亡等历史事件，为研究中原地区民族迁徙与融合提供了重要依据。

市文物考古研究院相关负责人介绍，今年5月，该院与哈密市政府签订了合作框架协议。按照该协议，洛阳市文物考古研究院将在哈密博物馆推出一系列重大考古新发现文物特展，进一步推动两地文化交流。（洛阳晚报记者 潘立阁）