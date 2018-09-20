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今天洛阳晴天间多云 气温4℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-12 08:50

　　今天一早上班，想必不少人见到同事打招呼第一句话就是：“双11”你网购花了多少钱？

　　下了一夜的雨，昨天上午洛城雾气弥漫，躲在云层里的太阳时隐时现。天不是很好，很多宅在家的人恐怕也不会闲着，因为昨天是一年一度的“双11”。

　　“双11”，不少商品的价格较平时便宜不少，因此成为抢手货，有时想买到某件商品全凭运气和手速，下手慢了可就没了。这不，11日0时刚过，一个朋友看中很久的一款羽绒服还没来得及下手，2秒就卖断货。有个朋友买了1000多元的秋衣，下单后怀疑自己是不是疯了。还有个朋友之前交过定金，11日1时才能支付尾款。等待期间，她又稀里糊涂买了一堆东西。说好的理性消费，可不少人在面对琳琅满目的商品时还是乱了阵脚，心里只有“买买买”。根据交易数据显示，截至11日15时49分，2018年天猫“双11”成交额突破1682亿元，已超过2017年“双11”全天成交额。突破1682亿元，比去年提前了8个多小时！

　　接下来，大家最期待的就是接到快递小哥的送货电话了。快递小哥每天负责把一件件快递送到千家万户，工作量可想而知，因此，当您收到快递时，希望您对快递小哥说声谢谢或辛苦了。

　　这两天天气情况如何？市气象台预计，今天晴天间多云，凌晨到上午部分地区有雾，东南风2级到3级，气温4℃到17℃；明天晴天到多云，东南风3级，气温4℃到16℃。今天可能有雾，驾车出行的朋友记得减速慢性，注意交通安全。

　　不少人都有这样的感觉，每年来暖气前，总是冷得让人受不了。好在过几天就要供热了，大家再坚持一下吧。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张燕]
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