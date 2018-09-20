中韩运动员开展训练活动

10日至11日，参加第十一届中韩青少年体育交流活动的两国运动员在市体育中心体育馆、洛阳理工学院体育馆等地，展开篮球、羽毛球、乒乓球三个项目的热身和场地适应性训练。通过共同训练，双方加深了了解，增进了友谊。

“抬右腿，以髋关节为轴向外旋转，同时蹬左腿向外迈步……”10日上午，在洛阳理工学院体育馆，洛阳女篮队员张梦瑶边示范边讲解热身动作，现场跟她们一起练习的韩国运动员连连点头露出恍然大悟的表情。虽然语言不通，但通过篮球运动的桥梁，大家很快融为一体。

10日至11日，参加第十一届中韩青少年体育交流活动的两国运动员在市体育中心体育馆、洛阳理工学院体育馆等地，展开篮球、羽毛球、乒乓球三个项目的热身和场地适应性训练。通过共同训练，双方加深了了解，增进了友谊。

训练之余，韩国代表团成员还前往洛阳博物馆、市体育中心各体育场馆、洛阳城市会客厅等地，参观考察我市历史文化保护和体育设施建设运营情况。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿 摄）