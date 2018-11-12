在隋唐城遗址植物园，有这样几个人，为了水体洁净，不管烈日当空，还是寒风刺骨，他们几乎每天都要在湖水中清理水草、打捞垃圾。近日，记者在该植物园采访了负责野趣水景园百亩水域保洁的刘师傅和魏师傅。

在隋唐城遗址植物园，有这样几个人，为了水体洁净，不管烈日当空，还是寒风刺骨，他们几乎每天都要在湖水中清理水草、打捞垃圾。近日，记者在该植物园采访了负责野趣水景园百亩水域保洁的刘师傅和魏师傅。

记者看到，魏师傅操着工具，踩着水底的淤泥缓慢挪动，湖水没过他的腰部，快到胸口。“动作不敢老快，要不然水会没过胸口，进到水裤里。”说话间，魏师傅将水草聚拢。

在水里泡了两三个小时后，两人才上岸休息。刘师傅说：“这个季节干活儿还好，当夏天气温接近40℃时，要不了多长时间，就浑身是汗，再加上蚊虫叮咬，真是不好受啊！”魏师傅说：“干活儿的时候，当有人对我们说‘辛苦了，师傅’，我们心里怪美的。”说完，魏师傅憨厚地笑了起来。

休息片刻，他们又投入紧张的工作中，他们的背影和湖景融在一起，好似水墨画……(洛阳晚报记者 张光辉 通讯员 安瑞云 摄影报道)