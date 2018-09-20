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一名种植疑难症患者今日在云亮口腔成功手术
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-11 13:41

　　“术后不能饮酒、尽量不要坐飞机………”今日上午，历经近两个小时，西安交通大学口腔医院种植科专家贺龙龙亲自为洛阳一名种植牙疑难病症患者成功手术。

　　上午9时，贺医生来到西交大口腔医院洛阳协作医院云亮口腔认真查看病人病历，并与患者交流日常口腔保健习惯及术前、术后注意事项，“足不出户就能享受西交大口腔医院专家亲诊，真好！”因多重问题叠加、种植条件不佳而多家求医碰壁的患者胡先生感叹。据了解，当天贺医生将为洛阳10名种植牙疑难患者做治疗及咨询诊断。

　　作为西交大口腔医院洛阳协作医院，云亮口腔具备得天独厚的技术条件优势。据介绍，云亮口腔的所有医护人员均接受过西交大口腔医学院的专业培训；同时，西交大口腔专家还会做客云亮口腔，通过提前预约等方式为本土患者亲自问诊把脉；“典型患者”还可免挂号直接从云亮口腔转至西交大口腔医院就医。云亮口腔已成为洛阳市民通往西交大口腔医院的一条绿色通道。
[ 责任编辑：潘亮]
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