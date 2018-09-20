洛阳周日有场足球赛 您可免费领票看

明日14时30分，2018赛季城市足球超级联赛总决赛将在市体育中心体育场打响，对阵双方为北京京城联队和营口超越队。本次比赛免费向公众开放，球迷可在赛前到市体育中心体育场东门免费领票观看。
明日14时30分，2018赛季城市足球超级联赛总决赛将在市体育中心体育场打响，对阵双方为北京京城联队和营口超越队。本次比赛免费向公众开放，球迷可在赛前到市体育中心体育场东门免费领票观看。
城市足球超级联赛是一项业余足球赛事，由民间足球爱好者组建业余足球俱乐部代表城市参赛，目前已成功举办了四届，前三届冠军分别由唐山绿茵队、北京京城联队和大连龙卷风队摘得。（洛阳晚报记者 刘嘉仪）
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