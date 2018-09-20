第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛明日落子

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛明日将在洛阳白云山景区进行。挑战者连笑将向前两届棋圣战冠军周睿羊发起三番棋挑战，争夺新一届中国棋圣头衔。

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛明日将在洛阳白云山景区进行。挑战者连笑将向前两届棋圣战冠军周睿羊发起三番棋挑战，争夺新一届中国棋圣头衔。

洛阳白云山杯中国围棋棋圣战是国内规格最高、奖金最高的围棋赛事。今年5月，从数百名棋手中杀出重围的4名棋手在白云山景区进行了四强赛和挑战者决定赛，连笑接连上演大逆转好戏，淘汰范廷钰和辜梓豪，再次获得挑战权。

在上届比赛中，连笑也获得了挑战权，但在挑战赛中以1∶3负于周睿羊，周睿羊达成了棋圣战两连霸。

连笑目前国内等级分排名第三，获得过多项国内比赛的冠军，但遗憾的是至今没有获得世界冠军。在上个月进行的中国围棋名人战中，连笑负于芈昱廷，丢掉了连霸三届的名人头衔，不过他目前还拥有天元头衔，仍然是当红的顶尖棋手。

周睿羊曾获得过世界冠军，目前国内等级分排名第14，虽然竞技状态不如巅峰时期，但实力依然强劲，尤其在棋手们非常看重的棋圣战这个舞台上，周睿羊绝不会轻易放弃宝座。

根据赛程安排，明日将进行三番棋首局比赛，12日休战一天，13日进行第二局比赛，如果双方战平，14日将进行决胜局的比赛。（洛阳晚报记者 周中全 通讯员 涂晓洛 郑祎歌）