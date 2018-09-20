洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛明日落子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-10 10:40

　　第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛明日将在洛阳白云山景区进行。挑战者连笑将向前两届棋圣战冠军周睿羊发起三番棋挑战，争夺新一届中国棋圣头衔。

　　洛阳白云山杯中国围棋棋圣战是国内规格最高、奖金最高的围棋赛事。今年5月，从数百名棋手中杀出重围的4名棋手在白云山景区进行了四强赛和挑战者决定赛，连笑接连上演大逆转好戏，淘汰范廷钰和辜梓豪，再次获得挑战权。

　　在上届比赛中，连笑也获得了挑战权，但在挑战赛中以1∶3负于周睿羊，周睿羊达成了棋圣战两连霸。

　　连笑目前国内等级分排名第三，获得过多项国内比赛的冠军，但遗憾的是至今没有获得世界冠军。在上个月进行的中国围棋名人战中，连笑负于芈昱廷，丢掉了连霸三届的名人头衔，不过他目前还拥有天元头衔，仍然是当红的顶尖棋手。

　　周睿羊曾获得过世界冠军，目前国内等级分排名第14，虽然竞技状态不如巅峰时期，但实力依然强劲，尤其在棋手们非常看重的棋圣战这个舞台上，周睿羊绝不会轻易放弃宝座。

　　根据赛程安排，明日将进行三番棋首局比赛，12日休战一天，13日进行第二局比赛，如果双方战平，14日将进行决胜局的比赛。（洛阳晚报记者 周中全 通讯员 涂晓洛 郑祎歌）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·怀孕后才碰到的”黑幕陷阱”, 新手妈妈别再上当了!
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 下周一开始，洛阳市这些小区陆续开阀
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳青峰网络公司：党建引领 助推企业...
  • 河南驻马店：雾海漫步老乐山
  • 重要通知！洛阳家有18个月到3岁孩子的...
  • “中国好人”张银良：用实际行动诠释...
  • 洛阳今冬继续执行供暖期阶梯电价
  • 洛阳召开市安全生产委员会全体（扩大...
  • “修路先保通”：理念渐成共识 解好交...
  • 千方百计构建银企命运共同体（支持民...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    高新区希望路小学：昔...
    洛阳市119消防宣传月活...
    洛宁：水碧 天蓝 城美
    洛阳北玻：节能玻璃市...
    精彩热帖

    静静的秋雨

    魏坡村里看新貌

    天冷 武皇颁旨延秋

    隋唐一抹晚秋
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605