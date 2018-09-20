走出高墙，64岁老人想找到分别32年的儿子

上个月，赵振英在晚报上看到一篇报道，这让她燃起了埋藏在心底多年的希望。赵振英今年64岁，和儿子晶晶已经分别32年了。

赵振英抱着年幼的晶晶

《洛阳晚报》曾帮助许多人实现寻亲梦，赵振英说，她希望自己也能成为一个幸运者，在晚报的帮助下找到孩子。

上个月，赵振英在晚报上看到一篇报道，这让她燃起了埋藏在心底多年的希望。赵振英今年64岁，和儿子晶晶已经分别32年了。

晚报9月的一篇报道，让她看到寻子的希望

赵振英所看到的晚报这篇报道，刊发在9月26日A10版。报道的主人公名叫陈平，她3岁被拐，与亲生父母分别了29年，后来她在晚报及洛阳、绵阳两地爱心志愿者的帮助下，仅用了56分钟就锁定了家人，寻亲梦圆。

“看到这篇报道的时候，我真是激动坏了。”赵振英说，她当时就觉得找到了“救命稻草”，很快在网上查到了晚报的办公地址，便赶过来求助。

说起自己的寻子经历，赵振英哽咽起来……

赵振英说，她的儿子晶晶生于1982年。在儿子4岁的时候，她和丈夫离了婚。

“离婚后，儿子由我和前夫轮流照顾。”赵振英说，她那时在涧西区一家属院附近开了一家饭店。1986年的一天中午，在饭店里，儿子照常由服务员暂时照看，她去旁边的大众浴池洗了个澡，回来后被告知，“儿子已被前夫接走”。

刚开始，她没把这件事儿放在心上，可过了一段时间，孩子还没被送回来。“我联系前夫后，被告知孩子已被送出国接受更好的教育。”她说。

“作为母亲，虽然想孩子，但如果孩子能接受更好的教育，我是支持的。”赵振英说，当时她生意很忙，就暂时把这件事儿放下了。“那几年里，我给前夫打过很多次电话，询问孩子的情况，想要两张孩子的照片，可都因种种原因未能如愿。”

偶然得知儿子可能没有出国，准备寻子时她身陷囹圄

赵振英回忆，1992年前后，她离开洛阳，去广州做服装生意。

“那时候，我常常在想，如果孩子在我身边就好了。当时，我仍时不时给前夫打电话，想知道孩子是否已经回国，但都被他以不同的理由搪塞。”她说。

“2001年，在机缘巧合下，我从别人口中得知，孩子可能一直没有出国，而是被过继给了前夫一个远房亲戚，在南京生活过一段时间。”她说，就在自己准备动身回洛找前夫问个清楚的时候，她因犯罪而被判刑，直到去年8月才刑满释放。

“我岁数越来越大了，我很想找到孩子，告诉他这些年发生的事情，我想让他知道，妈妈不是抛弃了他，不是不找他……”赵振英一边说着，一边抹着眼角的泪。顿了顿，她继续说，在服刑的十几年里，如果没有出狱后继续寻子这个信念，她可能就在监狱里轻生了，“我之所以坚持下来，就是希望有一天能够再见到孩子”。

若您能为这位母亲提供线索，请联系我们

赵振英说，今年6月，她前往南京找过孩子，但一无所获，只知道在被过继给他人后，晶晶改了名。

赵振英提供的信息有限，为更快帮她圆寻子梦，记者联系了宝贝回家寻子网洛阳站的负责人“河洛天空”。目前，晚报正和宝贝回家寻子网洛阳站志愿者一起，帮赵振英筛选寻人信息，希望能找到晶晶。

积小流而成江海，亲爱的读者朋友，我们需要您的帮助，若您能为赵振英提供有价值的线索，请您拨打晚报热线66778866联系我们。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）