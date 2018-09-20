洛阳“双11”：仓库满仓“备战”，爆款单品已封装完毕

“让旺旺跳得更猛烈些吧”“实力拿下‘双11’”“‘双11’，我们准备好了”……昨日，记者跟随市商务局工作人员走访我市物流、电商企业，所到之处满是“决战”来临前的紧张状态。当我们拿着手机买买买的时候，物流和电商企业是如何度过的呢？跟随记者一起来看看吧！

中浩德电子商务产业园智能云仓工作人员在封装包裹

“让旺旺跳得更猛烈些吧”“实力拿下‘双11’”“‘双11’，我们准备好了”……昨日，记者跟随市商务局工作人员走访我市物流、电商企业，所到之处满是“决战”来临前的紧张状态。当我们拿着手机买买买的时候，物流和电商企业是如何度过的呢？跟随记者一起来看看吧！（>>>点击视频看我市物流、电商企业如何全力应对“双11”）

物流：增加人手、运输专线及车辆

昨日10时，在中国邮政集团公司洛阳市分公司邮件处理中心，记者看到两辆满载包裹的物流车停在卸货窗口，车上的包裹经由大厅内的环形流水线，被自动分拣至标注着涧西、西工、洛龙等的不同区域，工作人员有条不紊地忙碌着。

中国邮政集团公司洛阳市分公司工作人员介绍，对于快递企业来说，“双11”前的这几天可以说是暴风雨来临前的平静期。根据往年经验，“双11”快递高峰期从13日开始，大约持续一周。预计今年“双11”，中国邮政洛阳区域邮件业务处理量将超过300万件，比去年同期增长约35%，日最高处理量可达24万件。

急剧增加的包裹对快递物流企业来说，绝对是一个不小的挑战。为此，该中心在现有分拣、转运人员200人的基础上，新增180人，同时增加运输专线和车辆，有效应对“双11”期间急剧增加的快递数量。

仓储：仓库满仓应对，爆款单品已封装完毕

除了物流，仓储企业也早早准备。在中浩德电子商务产业园智能云仓内，仓储经理胡大帅介绍：“商家们都提早备货，现在仓库已处于满仓状态。”

智能云仓的客户除了天猫超市、京东、金龙鱼、海尔电器等巨头，还有中小电商卖家。洛阳市电子商务协会秘书长邓华宁说：“电商并不单纯指开在网上的店铺，电商的发展依赖生产、仓储、交易、配送整个环节，仓储是其中的重要一环。”

在仓库分拣中心，一摞摞打包好的商品摆放整齐，而工作人员还在打包商品，耳朵里全部是“刺啦刺啦”的撕胶带声。胡大帅介绍，为了缩短物流时间，爆款单品已提前打包，封装完毕，以便接到订单后能够第一时间发货。

电商：“双11”好像过年，年度营收巅峰就在这天

在电子商务企业，看到的则是另外一番景象：一人一台电脑，与普通的办公室无异，但是随处可见的条幅显示出这里紧张的备战状态，“让旺旺跳得更猛烈些吧”“实力拿下‘双11’”“‘双11’我们准备好了”……

在位于洛龙区的洛阳月朗商贸有限公司，负责行政工作的李丹说：“我们今天给大部分客服都放假了，让大家养精蓄锐迎接‘双11’，到时候忙起来真是连饭都顾不上吃，全年的营收巅峰就在这天了。”

李丹介绍，现在的月朗商贸前身是关林市场上的一家小商铺，2014年涉足电商，虽然卖的还是拖鞋，但原来面对的主要是洛阳周边的批发客，现在的客户遍布全国各个城市。

提到转型电商后带来的改变，李丹说：“‘双11’对我们电商从业者来说就像过年，同样的产品，与以前传统的销售模式相比，‘双11’当天的营收额简直是天文数字，无法想象。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）