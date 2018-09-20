洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“双11”：仓库满仓“备战”，爆款单品已封装完毕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-10 10:28

　　中浩德电子商务产业园智能云仓工作人员在封装包裹

　　“让旺旺跳得更猛烈些吧”“实力拿下‘双11’”“‘双11’，我们准备好了”……昨日，记者跟随市商务局工作人员走访我市物流、电商企业，所到之处满是“决战”来临前的紧张状态。当我们拿着手机买买买的时候，物流和电商企业是如何度过的呢？跟随记者一起来看看吧！（>>>点击视频看我市物流、电商企业如何全力应对“双11”

　　物流：增加人手、运输专线及车辆

　　昨日10时，在中国邮政集团公司洛阳市分公司邮件处理中心，记者看到两辆满载包裹的物流车停在卸货窗口，车上的包裹经由大厅内的环形流水线，被自动分拣至标注着涧西、西工、洛龙等的不同区域，工作人员有条不紊地忙碌着。

　　中国邮政集团公司洛阳市分公司工作人员介绍，对于快递企业来说，“双11”前的这几天可以说是暴风雨来临前的平静期。根据往年经验，“双11”快递高峰期从13日开始，大约持续一周。预计今年“双11”，中国邮政洛阳区域邮件业务处理量将超过300万件，比去年同期增长约35%，日最高处理量可达24万件。

　　急剧增加的包裹对快递物流企业来说，绝对是一个不小的挑战。为此，该中心在现有分拣、转运人员200人的基础上，新增180人，同时增加运输专线和车辆，有效应对“双11”期间急剧增加的快递数量。

　　仓储：仓库满仓应对，爆款单品已封装完毕

　　除了物流，仓储企业也早早准备。在中浩德电子商务产业园智能云仓内，仓储经理胡大帅介绍：“商家们都提早备货，现在仓库已处于满仓状态。”

　　智能云仓的客户除了天猫超市、京东、金龙鱼、海尔电器等巨头，还有中小电商卖家。洛阳市电子商务协会秘书长邓华宁说：“电商并不单纯指开在网上的店铺，电商的发展依赖生产、仓储、交易、配送整个环节，仓储是其中的重要一环。”

　　在仓库分拣中心，一摞摞打包好的商品摆放整齐，而工作人员还在打包商品，耳朵里全部是“刺啦刺啦”的撕胶带声。胡大帅介绍，为了缩短物流时间，爆款单品已提前打包，封装完毕，以便接到订单后能够第一时间发货。

　　电商：“双11”好像过年，年度营收巅峰就在这天

　　在电子商务企业，看到的则是另外一番景象：一人一台电脑，与普通的办公室无异，但是随处可见的条幅显示出这里紧张的备战状态，“让旺旺跳得更猛烈些吧”“实力拿下‘双11’”“‘双11’我们准备好了”……

　　在位于洛龙区的洛阳月朗商贸有限公司，负责行政工作的李丹说：“我们今天给大部分客服都放假了，让大家养精蓄锐迎接‘双11’，到时候忙起来真是连饭都顾不上吃，全年的营收巅峰就在这天了。”

　　李丹介绍，现在的月朗商贸前身是关林市场上的一家小商铺，2014年涉足电商，虽然卖的还是拖鞋，但原来面对的主要是洛阳周边的批发客，现在的客户遍布全国各个城市。

　　提到转型电商后带来的改变，李丹说：“‘双11’对我们电商从业者来说就像过年，同样的产品，与以前传统的销售模式相比，‘双11’当天的营收额简直是天文数字，无法想象。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·怀孕后才碰到的”黑幕陷阱”, 新手妈妈别再上当了!
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 下周一开始，洛阳市这些小区陆续开阀
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳青峰网络公司：党建引领 助推企业...
  • 河南驻马店：雾海漫步老乐山
  • 重要通知！洛阳家有18个月到3岁孩子的...
  • “中国好人”张银良：用实际行动诠释...
  • 洛阳今冬继续执行供暖期阶梯电价
  • 洛阳召开市安全生产委员会全体（扩大...
  • “修路先保通”：理念渐成共识 解好交...
  • 千方百计构建银企命运共同体（支持民...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    高新区希望路小学：昔...
    洛阳市119消防宣传月活...
    洛宁：水碧 天蓝 城美
    洛阳北玻：节能玻璃市...
    精彩热帖

    静静的秋雨

    魏坡村里看新貌

    天冷 武皇颁旨延秋

    隋唐一抹晚秋
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605