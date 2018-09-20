全国119消防奖揭晓 偃师市政府专职消防队获评先进集体

记者昨日从市消防支队获悉，在日前举行的第四届全国119消防奖表彰会上，偃师市政府专职消防队受到表彰。

记者昨日从市消防支队获悉，在日前举行的第四届全国119消防奖表彰会上，偃师市政府专职消防队受到表彰。

全国119消防奖是专为热心消防公益事业的基层社会单位和个人设立的奖项，2012年设立以来，每两年表彰一次。今年的第四届全国119消防奖表彰会上，包括偃师市政府专职消防队在内的41个先进集体，以及44名先进个人受到表彰。

偃师市政府专职消防队成立于2006年，现有队员32人，配备消防车11辆，各种器材装备3100余件(套)，是偃师市唯一的政府专职消防队。该专职消防队先后3次被洛阳市政府荣记集体三等功，6次被评为河南省执勤训练先进中队，被当地群众称为伊洛河畔的“烈火金刚”。

2015年5月25日，一辆满载30吨液态氧的重型槽罐车在偃师闹市区发生侧翻，致使20辆车追尾，情况紧急。偃师市政府专职消防队到场后，配合消防部门，迅速疏散周围群众，快速破拆车辆、营救被困伤员，连续奋战12个小时，成功处置险情。

2016年7月19日，偃师一化工厂厂房突发火灾，毗邻仓库里储存有20余吨金属钠和有毒化学品氰化钠。偃师市政府专职消防队接警后，第一时间到达现场，配合消防部门，经9个多小时鏖战，成功扑灭火灾。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王倩）