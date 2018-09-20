今起，洛阳79路公交车恢复运营

记者从市公交集团获悉，随着滨河北路牡丹桥至上阳路段恢复双向通行，从今日起，途经附近的79路公交车恢复运营。

记者从市公交集团获悉，随着滨河北路牡丹桥至上阳路段恢复双向通行，从今日起，途经附近的79路公交车恢复运营。 记者从市公交集团获悉，随着滨河北路牡丹桥至上阳路段恢复双向通行，从今日起，途经附近的79路公交车恢复运营。 市公交集团相关负责人介绍，根据中州路、九都路、王城大道、南城路等主干道的道路施工情况和实际路况，该集团将及时规划、制定公交优化方案，适时增加公交班次，延长运行时间和线路，提升公交吸引率和分担率。 同时，上述负责人呼吁，目前我市公交线路调整较为频繁，部分线路站点变化较大，请大家多一些谅解，尽量选择公交出行，为缓解城市拥堵尽一份力量。（洛阳晚报记者 智慧）