洛阳交警治堵新方法：道路围挡施工前，先做个围挡试验

不知道您注意了没？从去年开始，我市交警部门发布的交通导改通告中，经常出现“围挡试验”这个词。您若打开百度搜索该词，会发现所有结果都指向一个城市——洛阳，因为这是我市交警部门自创的工作方法。

在王城大道一路口处，交警开始进行围挡试验(游洛峰微信朋友圈图片)

编者按

市委书记李亚日前在专题调研交通秩序治乱治堵工作时强调，要始终带着责任、带着感情，多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”，不断提升人民群众幸福感和满意度。为发动我市各级各部门积极参与到全市交通秩序治乱治堵的行动中来，不断提升城市精细化管理水平，更好回应人民群众关切，自即日起，本报开设《多措并举标本兼治切实解好交通之堵和群众心中之“堵”》栏目，敬请关注。

不知道您注意了没？从去年开始，我市交警部门发布的交通导改通告中，经常出现“围挡试验”这个词。您若打开百度搜索该词，会发现所有结果都指向一个城市——洛阳，因为这是我市交警部门自创的工作方法。

什么是围挡试验？您不妨了解一下。

1 缘由：正式围挡后如与实际有出入，调整起来费时费力

“一定记得通知施工单位提前准备好‘水马’，在下周一早高峰之前就摆好，一旦出现拥堵，第一时间拆除。”昨日下午，在市交警支队秩序管理大队办公室里，大队长邢廷旭正在紧张地向队员们部署工作。

邢廷旭部署的这项工作，叫做围挡试验。预计下周起，地铁2号线关林大道站将进行一期第二次导改试验，届时，关林大道与兴洛西街交叉口将进行围挡施工，为降低道路封闭对交通造成的不良影响，在正式围挡前需要进行围挡试验。

所谓围挡试验，就是在正式围挡前，用水马隔离墩代替围挡挡板，模拟正式围挡后的效果，通过观察交通情况，及时调整围挡方案的试验。

围挡试验是交警部门自创的“土法”。去年6月26日，地铁1号线工程迎来全线开工，谷水站、秦岭路站等站点相继开工建设。那个时候，因为施工方案是经过专家认可的，交警部门在接到施工单位递交的围挡审批表后，往往是直接签字同意。

“然而，有时正式围挡之后，我们才发现原方案对交通影响过大，需要对围挡进行调整，那是真费事啊。”邢廷旭说，围挡挡板高2.5米，下面是挖好的地基，拆除时，不仅费时费力，拆除后，还要对地基进行填平、硬化，前前后后两三天，才能将围挡调整好，不仅施工单位费事，也影响群众的通行。

2 创新：围挡试验源自一次突发奇想

有啥好方法能解决施工方案与实际情况有出入造成的问题？秩序大队的民警们想出了围挡试验这个方法。

去年八九月份，地铁1号线启明路站开工建设，按照施工方案，需要对启明路与中州路交叉口进行围挡，交通方式将由“十字路口式”变为“环岛式”。当围挡审批表递交到邢廷旭手上时，他想到此前出现的问题，犹豫再三，突发奇想，决定先不签字，做个试验。

“一开始，施工方很不理解。他们认为方案都是经过专家审批的，做试验多此一举，购买水马隔离墩还会徒增施工成本，但我们要求试验必须做！”邢廷旭说，一天凌晨，他带领秩序大队民警来到施工现场，先指导施工方用水马隔离墩模拟围挡，随后观察交通情况。

果然，早高峰到来后，“环岛式”交通方式造成启明路与中州路交叉口严重拥堵，东西南北四个方向水泄不通，邢廷旭当即让施工方将水马隔离墩移走，10分钟后，道路交通恢复正常。

当天，秩序大队与施工方经过商讨，对原方案进行了调整，将“环岛式”交通方式变为“倒边式”，即先断行东西或南北方向的道路进行施工，待施工结束后再断行另一个方向的道路。

“第二天，我们又进行了‘倒边式’交通方式围挡试验，虽然还是会堵，但明显比之前好多了。”邢廷旭说，随后他们又对该路口的信号灯进行了优化，进一步改善了该路口的交通状况。也是这次“甜头”，让他们决定，此后凡是涉及较重要道路的围挡施工，都必须先进行围挡试验。

3 影响：围挡试验省去不少后期麻烦，不少施工单位主动干

刚正式围挡不久的王城大道健康路至唐宫路段，是王城大道快速路的施工路段。在围挡试验阶段，交警部门将原本100米长、20米宽的围挡调整为98米长、18米宽，就是这2米之差，交通状况却不一样。

这个方法，还引来外地交警部门的关注。有一次，市交警支队秩序管理大队副大队长游洛峰把在某施工现场进行围挡试验的照片发到了微信朋友圈后，远在深圳的交警同行们专门打电话来咨询，学习这个创新举措。

由于围挡试验省去了不少后期的麻烦事，不少施工单位也从最初的不理解，变成了如今的主动干。

“截至目前，在我市多个建设项目施工过程中，围挡试验已经进行过200多次。接下来，我们将继续提升治乱治堵工作，推动我市交通拥堵状况取得较大改观。”市公安局副局长、交警支队支队长李亚凡说。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）