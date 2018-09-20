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洛阳高新区两处游园近日投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-10 10:01

　　佳宝游园已经面貌一新

　　近段时间，虽然天气较寒冷，但挡不住市民到小游园休闲、健身的热情。近日，在高新区丹桂路与海棠路交叉口东南角的佳宝游园内，记者看到一些市民在此散步，在该游园中心的社区文化广场上，还有几名身着运动服的人在打太极。

　　作为今年重点民生实事工作方案中的一项，今年我市中心城区将新建、扩建和改造50处小游园，其中就包括高新区的华夏路瀛洲路路口游园和佳宝游园，这两处小游园近日均已正式投用。

　　●佳宝游园

　　地址：海棠路与丹桂路交叉口东南角

　　特点：昔日破旧，如今面貌一新

　　这是一处面积近8000平方米的游园，从海棠路一侧进入该游园，一座回型廊架格外抢眼，廊架外种着各种爬藤植物，南侧的乔木、灌木与地被植物组成了另一幅美景。

　　今年67岁的张萧军，家住中银花园。每天清晨和傍晚，他都要到这处游园逛一逛。他说，这处游园建成已有20余年了，在改造提升前，该游园规划不太合理，功能单一，广场面积虽大，但缺乏相关设施，周边很多商贩长期把这里当成了摆摊儿的地方，给周边居民休闲、健身带来了不便。

　　对坑洼不平的道路进行提升、增植补植植物、增加相关设施、合理规划功能分区……经过改造提升，昔日破旧的该游园，如今已面貌一新。

　　该游园设置了休闲步道，铺上了透水砖，融入海绵城市理念。该游园中心的社区文化广场内，增添了景石、座椅与弧型廊架。该游园西侧的一座小广场内有各式健身器材；西南侧入口处增添了一座别致的景墙，墙面上写有“佳宝游园”四个字；南侧还增添了可供儿童玩耍的沙坑。

　　高新区城市管理局总园艺师裴利涛介绍，该游园绿量增加了30%，这是此次改造提升中的一大亮点。在绿化方面，该游园原来存在植物品种单一、林下空白多、景观缺乏层次感、部分树木干枯死亡等问题。在改造提升中，补充了多株胸径在20厘米左右的大乔木，以及桂花、红叶石楠球和地被植物等，丰富了游园的景观层次，同时还将绿篱作为“软性隔断”，将该游园各个功能区划分开来。

　　佳宝游园内一景

　　●华夏路瀛洲路路口游园

　　地址：瀛洲路与华夏路交叉口西南角

　　特点：昔日空地，如今华丽变身

　　这是一处面积约5000平方米的新建游园，原来这里是一片空地。

　　该游园建有亭子、廊架、花灌门等，还种了法桐、椿树、五角枫、百日红和月季等，乔木、灌木和地被植物合理搭配，提升了该游园景观的层次感。

　　裴利涛说，在这50处小游园中，高新区有3处，除了佳宝游园和华夏路瀛洲路路口游园，还有翠微路华夏路路口游园。目前，这3处小游园均已投用，不过为配合周边工程施工，华夏路瀛洲路路口游园部分区域暂时封闭，其他区域正常开放。（洛阳晚报记者 李雨璐 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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