洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市总工会十四届八次全委（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:54

　　昨日，市总工会十四届八次全委(扩大)会议召开。

　　会议强调，全市各级工会组织要把学习宣传贯彻中国工会十七大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，充分把握新精神、新提法、新思想，开展全方位、多角度、深层次的宣讲活动，迅速在全市上下掀起学习热潮。要进一步把握形势要求，明确工作目标，细化工作思路，展现工会作为，使学习宣传贯彻活动取得生动实践和丰硕成果。要加强思想政治引领，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代，把党和国家重大部署转化为工会工作的具体安排和实际行动，以党的建设高质量推动工会工作高质量，以工会工作高质量助推经济发展高质量。

　　会议表决通过了《洛阳市总工会关于深入学习贯彻中国工会十七大精神奋力开创洛阳工运事业和工会工作新局面的决议》，履行了有关人事事项。

　　市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张媛媛）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·怀孕后才碰到的”黑幕陷阱”, 新手妈妈别再上当了!
  • ·为什么你的气色比别人差？是因为体内缺营养元素
  • ·牙齿矫正可以瘦脸？这些正牙误区你中了几个？
    		•
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始...
    六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
        近期，一篇《现在日子过反了？年轻人随心，中年人拼命，老年人坚持奋斗！》的文章在朋友圈热传。相较于不少...
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
  • ·他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 下周一开始，洛阳市这些小区陆续开阀
  • 洛阳：老工业城市绽放新华彩
  • 洛阳青峰网络公司：党建引领 助推企业...
  • 河南驻马店：雾海漫步老乐山
  • 重要通知！洛阳家有18个月到3岁孩子的...
  • “中国好人”张银良：用实际行动诠释...
  • 洛阳今冬继续执行供暖期阶梯电价
  • 洛阳召开市安全生产委员会全体（扩大...
  • “修路先保通”：理念渐成共识 解好交...
  • 千方百计构建银企命运共同体（支持民...
    		•
    百姓呼声
    直系亲属关系办理房屋交易，需提供这些资料
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    精彩图片
    高新区希望路小学：昔...
    洛阳市119消防宣传月活...
    洛宁：水碧 天蓝 城美
    洛阳北玻：节能玻璃市...
    精彩热帖

    静静的秋雨

    魏坡村里看新貌

    天冷 武皇颁旨延秋

    隋唐一抹晚秋
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605