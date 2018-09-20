洛阳市总工会十四届八次全委（扩大）会议召开

昨日，市总工会十四届八次全委(扩大)会议召开。

昨日，市总工会十四届八次全委(扩大)会议召开。

会议强调，全市各级工会组织要把学习宣传贯彻中国工会十七大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，充分把握新精神、新提法、新思想，开展全方位、多角度、深层次的宣讲活动，迅速在全市上下掀起学习热潮。要进一步把握形势要求，明确工作目标，细化工作思路，展现工会作为，使学习宣传贯彻活动取得生动实践和丰硕成果。要加强思想政治引领，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代，把党和国家重大部署转化为工会工作的具体安排和实际行动，以党的建设高质量推动工会工作高质量，以工会工作高质量助推经济发展高质量。

会议表决通过了《洛阳市总工会关于深入学习贯彻中国工会十七大精神奋力开创洛阳工运事业和工会工作新局面的决议》，履行了有关人事事项。

市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张媛媛）