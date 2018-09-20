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洛阳组团参加首届进博会 签约3个项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:47

　　记者昨日从有关部门获悉，经过前期筹备，我市各县(市)区政府(管委会)、市直相关部门及300多家企业(机构)负责人组团参加首届中国国际进口博览会，其中3个项目在河南省交易团采购需求发布暨现场签约会上签约。

　　中国国际进口博览会是国际贸易史上的创举，也是今年我国四场主场外交的收官之作。省委、省政府高度重视进博会参会组织工作，组建了进博会河南省交易团。我市按照省委、省政府要求组建了市交易团，多次召开工作推进会，对相关工作进行安排部署。经过广泛发动、认真筹备，我市采购商报名及参会人数位居全省前列。

　　参会期间，我市企业积极参加进博会展览展示活动及省政府举办的各类活动，并与境外参展商开展广泛对接、洽谈，充分了解行业前沿技术，积极达成现场交易，取得良好成果。在7日下午举办的河南省交易团采购需求发布暨现场签约会上，我市共有3个项目现场签约，分别为洛阳万邦优选供应链管理有限公司从乌兹别克斯坦进口绿豆项目、机械工业第四设计研究院有限公司从德国进口喷涂机器人项目和洛阳市强盛实业有限公司从美国进口聚乙烯项目。

　　市委常委、副市长胡衡庐参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王丹）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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