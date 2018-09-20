洛阳：持续深化地企合作 加快项目落地见效

前不久，在地企合作联席会议2018年第三次会议上，中信重工的签约项目备受关注。

前不久，在地企合作联席会议2018年第三次会议上，中信重工的签约项目备受关注。

当天，中信重工机械股份有限公司与深圳联合飞机科技有限公司、河南投资集团有限公司、上海朴弘投资有限公司现场签约，将进行无人机联合研制及产业化基地的项目建设。这意味着，中信重工的智能装备制造产业版图进一步扩张，也将推动洛阳航空产业的发展。

日前召开的全市重点工作推进会指出，要持续深化地企合作，加快推动今年签约的产业、科技、产融等合作项目落地实施、早见成效。

近两年来，依托地企合作平台，中信重工积极推动项目建设，以伊滨、涧西为主要基地，先后布局了中信重工伊滨高端制造工业园项目、“双创”示范基地项目、机器人制造智能化工厂项目等，推动企业实现更高质量发展，也为洛阳发展作出了积极贡献。

实践是检验真理的唯一标准。

2016年年初，市委、市政府深入贯彻落实新发展理念，依托洛阳经济发展、资源禀赋、产业基础和科研机构的现状，紧抓自创区、自贸区“双区叠加”重大机遇，作出了深化地企合作的决策部署。

两年多来，我市先后以产业项目合作、产销对接、科研合作和成果转化、产融合作、军民融合、开放招商、服务企业等为主题，召开了12次地企合作联席会议，有效探索了地企共建的新途径，形成了地企共赢的新模式。

两年多来，地方、企业、金融机构、高等院校、科研院所等合作各方创新方式方法，完善体制机制，书写了地企合作的“洛阳范本”。

就贯彻落实全市重点工作推进会精神，市国资委相关负责人表示，将咬定目标、扭住重点，围绕全面深化“9+2”工作布局，持续深化地企合作，推动我市经济高质量发展。

以产业为牵引，推动产城融合。各县(市)区立足自身产业定位，做好城区产业承接，着力集聚关联、完善链条、打造集群，提升综合实力和区域竞争力；驻洛企业根据县(市)区产业定位，科学规划、合理布局，将一般生产环节逐步向组团县区适度转移，实现城区经济和县域经济“双向发力”。

以成果转化为抓手，促进科技创新。整合政府、企业、高校和科研院所的创新资源，集中力量开展科技攻关；通过组建产业技术创新联盟，全面提升产业技术协同创新能力；通过技术参股、资本合作和改革改制，形成一批科技型企业、现代科研院所、产业孵化基地，让科技创新成果更好走向市场。

以市场为导向，实现产销对接。围绕“565”现代产业体系搭建产销对接平台，引导驻洛企业抱团取暖、合作双赢。我市有关部门通过数据分析、配套服务、物流组织，推动物流、商流、资金流、信息流“四流并进”，促进原料供应商、生产制造商、产品分销商、终端零售商“四商协同”，最大限度降低产销成本，增强企业市场竞争力。

以资本为纽带，强化产融合作。引导金融机构加强与企业之间的对接，帮助企业解决融资难、融资贵问题。通过合作，实现企业得发展、银行添利润、科技见效益、地方增实力、城市有提升、群众获实惠的多赢局面。

以服务为保障，助力企业发展。牢固树立“当好服务企业的店小二”的理念，用好地企合作平台，认真落实企业反映问题“列单、领单、办单、清单”制度。深入企业开展走访活动，及时协调解决企业发展中遇到的困难和问题，不断优化企业发展环境。

深化地企合作，是洛阳经济爬坡过坎、跨越转型、蓄势崛起的关键一招。通过地企合作，洛阳也必将取得新成效，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供有力支撑。（洛阳日报记者 李迎博 实习生 王紫雨 通讯员 吕西良）