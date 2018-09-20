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七二五所再获中国质量奖提名奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:25

　　记者昨日从中船重工第七二五研究所获悉，在近日召开的第三届中国质量奖颁奖大会上，七二五所再次获得中国质量奖提名奖。

　　中国质量奖是我国质量领域的最高政府性荣誉，2012年经国务院批准设立，下设中国质量奖和中国质量奖提名奖。2013年，七二五所曾获得首届中国质量奖提名奖。

　　在此次评选中，七二五所凭借“以科技驱动、成果产业化为核心的管理模式”等方面的突出成绩，受到了表彰委员会的肯定。此次再获这项荣誉，充分展示了国家对七二五所“大质量、大绩效”工作的肯定和鼓励。

　　本届评选共有90个组织和个人获得中国质量奖及中国质量奖提名奖，其中中国质量奖获奖单位包括潍柴动力、珠海格力、成飞设计研究所等知名单位。

　　七二五所相关负责人表示，下一步，该所将继续探索创新先进的质量管理经验、方法和模式，为提升我国科研院所科技产业化质量管理水平作出新的贡献。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 聂富强）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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