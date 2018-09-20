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洛阳召开市安全生产委员会全体（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-10 09:22

　　昨日，市长、市安全生产委员会主任刘宛康主持召开市安全生产委员会全体(扩大)会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要讲话和指示精神，认真落实中央、省委部署要求，动员部署全市上下全力做好冬春安全生产工作，确保完成“一杜绝三下降”目标任务，切实守好守牢安全生产底线。

　　刘宛康指出，要提高政治站位，坚决贯彻落实中央、省关于安全生产的决策部署，坚持把“发展决不能以牺牲人的生命为代价、发展决不能以牺牲安全为代价”作为一条不可逾越的红线，牢固树立“安全生产无淡季”的理念，切实把安全生产摆在首要位置，抓细、抓小、抓实、抓早，确保人民群众生命财产安全。

　　刘宛康强调，愚者用鲜血换来教训，智者用教训避免流血。冬春季节历来是安全生产事故易发多发期。各级各部门各单位要树牢宗旨意识，以高度的责任感和使命感抓好抓实安全生产工作，突出煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防、旅游等重点行业领域，以及人员密集场所，加大执法监察力度，强化隐患排查整治，保持打非治违高压态势，着力抓好安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设，不断增强安全防范治理能力。要加强安全宣传教育，推动安全文化进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所等活动，提升全社会的安全意识和安全防范能力。要认真落实安全生产责任制，严格落实党委和政府领导责任、企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任，算好“民生账”“政治账”“经济账”，加大安全投入，强化督导考核，做到关口前移、研判在前、准备在先，确保安全生产工作落到实处见到实效。

　　会上，市委常委、常务副市长吴孟铎总结前三季度安全生产工作，部署下一步重点工作。市安监、消防、公安交警部门和伊川县作了发言。 （洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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