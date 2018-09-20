“修路先保通”：理念渐成共识 解好交通之堵

“修路先保通”“每个阶段的保通方案都要细化细化再细化”……昨日上午，当记者赶到市交警支队秩序管理大队大队长邢廷旭的办公室时，他正在和多个重要市政工程项目施工单位负责人详细讨论保通方案。

编者按

市委书记李亚日前在专题调研交通秩序治乱治堵工作时强调，要始终带着责任、带着感情，多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之“堵”，不断提升人民群众幸福感和满意度。为发动我市各级各部门积极参与到全市交通秩序治乱治堵的行动中来，不断提升城市精细化管理水平，更好回应人民群众关切，即日起，本报开设《多措并举标本兼治切实解好交通之堵和群众心中之“堵”》栏目，敬请关注。

“修路先保通”“每个阶段的保通方案都要细化细化再细化”……昨日上午，当记者赶到市交警支队秩序管理大队大队长邢廷旭的办公室时，他正在和多个重要市政工程项目施工单位负责人详细讨论保通方案。

其实，这样不厌其烦推敲保通方案的场景，2016年以来在邢廷旭的办公室里出现过很多次。在一次次的讨论与调整中，在一次次试验和优化中，“修路先保通”理念一步步成为我市各部门共识，并固化为一项项扎实有效的治乱治堵举措，缓解着交通之堵和群众心中之“堵”。

以人民为中心，“修路先保通”

交通基础设施建设是破解城市发展之痛的必然之举，古城快速路的顺畅便捷已足以证明。然而，交通基础设施建设又往往伴随着道路围挡、通行能力减弱进而发生交通拥堵，怎么办？

“在古城快速路动工前，这个难题就有答案了，那就是树牢‘修路先保通’的理念，通过保通工程建设，尽可能减少给市民出行带来的种种不便。”邢廷旭说。

从古城快速路建设开始，市委、市政府本着“一切为了便民”理念，在我市市政工程建设史上首次专门建设保通工程。

从最初酝酿保通工程方案到通过媒体发布消息听取市民意见，从反复修改保通工程方案到一个一个解决哪些路口需要设置红绿灯、转弯如何更利于车辆通行、哪些路口设置提示标志等细节问题，从到现场反复察看、加强与施工方的沟通到确定保通道路采用单向环线通行方式以提高通行效率，我市交警部门积极会同多部门进行讨论、协调，确保保通道路有效分担通行压力，赢得市民支持好评，也让更多的部门意识到了保通工程在市政工程建设中的重要地位。

从某种意义上说，古城快速路保通工程建设已经蹚出了一条新路——在“修路先保通”理念指导下，尽可能减少因工程施工造成交通拥堵的新路。

探索新模式，下好先手棋

古城快速路保通工程蹚出的新路，一直在延伸。

地铁1号线建设工程、王城大道快速路建设工程……新的工程一项项开工，我市交警部门在实践中探索出一套工程保通工作新模式，即“事前介入、事中监管、事后把关”。

虽然只有12个字，但是每个字都不简单。

“比如‘事前介入’，意味着要反复和规划设计部门沟通，对专业设计单位设计的工程保通方案结合以往重大工程建设经验、道路通行情况进行反复讨论，根据每个点位的具体情况，寻找最优保通方案。”邢廷旭说。

在优化王城大道快速路建设工程的保通方案时，我市根据现场保通条件、周边路网结构和工程建设时序，确定了“远距诱导、区域绕行、局部微循、点位保通、强化疏导”的总体保通思路，将洛河以北两个标段的保通工作划分为6个区间进行准备，将五区间芳林路等道路部分路段设为单行道，同时取消沿线停车泊位，对四区间采用围挡两侧设置保通路的方式保通。

保通工程，有总体把控，更有推敲细节、确保安全。

“保通工程到位从来不是简单的保通道路到位，只有交通安全设施、保通员都到位，切实发挥作用了，才算到位。”市交警支队秩序管理大队民警陈琛说。

保通方案没有最优只有更优

“方案无论怎样优化，毕竟在纸上。到底是不是最优，要让事实来说话。”邢廷旭说，道路正式围挡前，还要进行3天至7天的交通围挡试验，如果进行3天的试验，其中必有一天是周一或周五，以测试保通道路在车流量高峰时期的通行状况，视情况对保通方案进行微调。

在王城大道快速路建设工程涉及的王城大道中州路至丽春路段开始试围挡后，我市交警部门多次组织民警前往围挡路段周边实地观察交通流量变化，发现滨河北路牡丹桥至上阳路段交通流量较小，经过认真研判后决定从9日起，将滨河北路牡丹桥至上阳路段调整为双向通行，缓解丽春路通行压力。

记者了解到，保通工作间歇，交警们也摆“修路保通龙门阵”，除了推敲保通方案细节，还交流外地先进经验以便相互启发：坚持公交优先原则，用更便捷的公交服务缓解道路通行压力；提前谋划，不断完善路网，为应对可能到来的交通压力做足准备。

“‘修路先保通’理念一步步确立并固化为措施的过程，就是各方统一认识不断寻找最优方案、实现工程建设与市民出行‘两不耽误’的过程，更是多措并举、标本兼治，切实解好交通之堵和群众心中之‘堵’的过程。”市交警支队相关负责人说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）