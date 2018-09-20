下周一开始，洛阳市这些小区陆续开阀

记者从洛阳热力有限公司了解到，从12日(下周一)开始，我市又有一批供热直管小区将陆续开阀。供热技术人员提醒，开阀时务必家中留人，以防家中采暖设施出现跑、冒、滴、漏等问题，造成财产损失。
记者从洛阳热力有限公司了解到，从12日(下周一)开始，我市又有一批供热直管小区将陆续开阀。供热技术人员提醒，开阀时务必家中留人，以防家中采暖设施出现跑、冒、滴、漏等问题，造成财产损失。
12日部分开阀小区
悦丰广场
单晶硅3号家属院
中富锦园
六冶嘉苑
水岸华庭
凌宇犀地
洛浦·御博城6期
河柴北01小区
三英花园
河柴祥和小区
河柴01街坊
河柴02街坊
安泰华庭
名优雅筑二期12号楼
牡丹新村21号楼
石化兴隆寨
黄金建筑安装公司家属院
洛浦春晓
壹品瀚景
行署路12号院
化工三厂家属院
化工四厂家属院
中电·阳光新城碧水湾
香榭里·畔山兰溪
香港城5期
洛铜零三四北区
德福苑小区
浅井头村安置小区
一拖家属院北5号
13日部分开阀小区
洛铜037街坊
洛铜34号街坊
洛铜35号街坊
洛铜三十六街坊
洛铜43号街坊
洛铜37号街坊（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦）
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