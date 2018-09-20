西工区互联网行业党委举办主题党日活动 为“双十一”助力

“我将时刻牢记党员身份，充分发挥党员先锋模范作用，坚决服从公司安排，认真履行岗位职责……”昨日上午，在洛阳市西工区互联网行业党委举办的主题党日活动中，洛阳哈他网络科技有限公司党支部的党员代表从西工区委常委、宣传部长雷广海手中接过“党员先锋队”队旗，全体党员进行宣誓，将以实际行动践行党员承诺，为“双十一”助力。

“我将时刻牢记党员身份，充分发挥党员先锋模范作用，坚决服从公司安排，认真履行岗位职责……”昨日上午，在洛阳市西工区互联网行业党委举办的主题党日活动中，洛阳哈他网络科技有限公司党支部的党员代表从西工区委常委、宣传部长雷广海手中接过“党员先锋队”队旗，全体党员进行宣誓，将以实际行动践行党员承诺，为“双十一”助力。

为发挥互联网企业党员的先锋队作用，促进“双十一”期间我市网络交易规范、健康发展，昨日西工区互联网行业党委举办主题党日活动，通过召开互联网企业党建工作座谈会、为互联网企业党支部赠送党建书籍、实地看望一线党员、为企业党员突击队授旗等活动，号召全区互联网行业党员发挥先锋模范作用，立足岗位践行党员标准，履行党员义务，为“双十一”贡献自己的力量。

近年来，西工区互联网事业和互联网经济发展迅速，在服务全区经济社会发展中发挥了积极作用。为了抓好互联网企业党员队伍教育管理，发挥党员的先锋模范作用，今年5月21日，中共西工区互联网行业委员会成立，并选举产生了西工区互联网行业第一届党委委员，为西工区互联网党建掀开了新篇章。

“党建工作与企业发展是可以同向而行、同频共振的，把党建工作做强，能为企业发展增加动力，插上‘翅膀’。”在此次主题党日活动中，西工区互联网行业党委书记李慧一表示，全区互联网企业要进一步规范党的生活，开展好党员学习教育活动，完善各项制度，发挥党员先锋模范作用，使党建工作与企业发展更加有效契合，助力企业做大做强。(记者 郭瑛)