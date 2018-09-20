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洛阳今冬继续执行供暖期阶梯电价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-09 15:02

　　洛阳网讯 临近供暖季，不少家中尚未集中供暖、需要用电取暖的市民咨询，今年冬天洛阳是否还执行供暖季阶梯电价？如何执行？记者今日从国网洛阳供电公司获悉，去年洛阳地区共有43.4万户居民享受供暖期阶梯电价，今冬我市继续实行该项政策，且与去年执行的电价标准一致。

　　从去年冬季开始，洛阳开始实行供暖期阶梯电价。即从每年11月15日至次年3月15日，对于非集中供热区域的“一户一表”城乡居民用户，累计用电不高于1120千瓦时部分，按0.56元/千瓦时执行；高于1120千瓦时部分，按0.61元/千瓦时执行。在非供暖期3月16日—11月14日时间段内，累计用电量不高于1440千瓦时部分，按0.56元/千瓦时执行；高于1440千瓦时不高于2080千瓦时部分，按0.61元/千瓦时执行；高于2080千瓦时部分，按0.86元/千瓦时执行。由农村集体、小区物业或社会企业等统一实施的“煤改电”集中供暖可选择执行居民合表电价。

　　值得注意的是，对于去年已申请供暖期阶梯电价、今年仍需要用电取暖的居民，无需重复申请，自动享受供暖期阶梯电价优惠；去年申请使用供暖期阶梯电价、今年被纳入集中供热区域的居民，供电部门将为您解除该项服务。

　　未开通该项服务的居民如何申请？据介绍，供暖期阶梯电价的适用主要为我市非集中供热区域的“一户一表”城乡居民用户。目前，可通过关注国网河南省电力公司微信公众号进行线上申请(输入户号即可)或到临近的营业厅窗口申请。线下申请所需手续为：户主身份证原件；委托他人办理的还需提供户主开具的委托书、户主及代办人身份证原件。

　　此外，办理供暖期阶梯电价并不影响谷峰分时电价的使用，二者可分别申请、叠加执行，也可单独申请、单独执行。如您还有其他疑问，可到临近供电营业厅咨询或直接致电咨询。(记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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