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邮储银行洛阳市分行宜阳县支行：坚持党建引领，助力打好“三大攻坚战”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-11-09 12:33

　　2018年11月6日，邮储银行洛阳市分行宜阳县支行召开跨赛启动会，对2018年的各条线工作进行了回顾，分析了当前存在的问题及面临的形势，并安排部署了下一阶段的主要工作。

　　宜阳县支行行长马建伟在会上中指出，2018年以来，全行干部员工不断增强“四个意识”，认真履行岗位职责，取得了党建工作持续加强，业务发展持续转型，风控能力持续提升，精细管理持续强化，重点工作有效落实，和谐银行建设持续推进的良好成效。针对下一阶段的工作，马建伟提出要坚持党建引领，坚持战略导向，坚持转型升级，坚持风控优先，坚持精细管理；加快思想再解放，队伍素质再提升，领导水平再提高，工作作风再转变，和谐银行建设再提升。

　　马建伟在会上强调，要主动履行金融机构职责，坚决服务于“三大攻坚战”。一是全心助力脱贫攻坚战，提高站位，把金融扶贫作为政治任务抓实抓好，做精做活金融精准扶贫，助力打赢脱贫攻坚战；二是全面投身防范化解重大风险攻坚战，风险化解不松懈，风险底线不逾越，全面提升风险防控水平；三是主动服务污染防治攻坚战，贯彻绿色信贷理念，持续加大绿色行业贷款投放比例。

　　邮储银行宜阳县支行积极探索党建工作与支行工作融合的新模式，围绕全面加强党的建设、助力打赢“三大攻坚战”，结合全行工作重点，构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制，努力使金融服务不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。
[ 责任编辑：马佳佳]
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