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邮储银行洛阳市分行栾川县支行：ETC智能服务 助力“低碳出行”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-11-09 12:33

　　近年来，随着人们生活水平的提高，私家车的数量急速攀升，即使是高速公路也时常出现拥堵，尤其是高速收费站口。

　　邮储银行洛阳市分行栾川县支行以支持“绿色交通”建设为己任，积极响应“环保生活、低碳出行”的公益号召，大力推动ETC服务的全民普及，有效提高了洛栾高速收费站口的通行速度，使排队拥堵的现象得到缓解，并有效降低了尾气排放与纸质票据的使用，用实际行动践行“绿色金融”新理念。

　　为有效满足大众方便快捷的使用需求，栾川县支行一是广泛宣传，确保不遗漏任何一位客户。除结合LED屏幕、张贴海报、发放宣传页等传统方式进行广泛宣传外，还抽调专职服务人员，采用“上门服务”的方式，驻点栾川县各大洗车店、保险公司、汽车监测站等服务场所，第一时间为客户带来便捷体验。

　　二是足不出户在线申办，车不出库上门安装。邮储银行栾川县支行一直秉承“普惠金融”的服务理念和开拓创新的实干精神，一心从客户角度出发，不断完善服务体系，实现真正高效便捷的服务流程。针对车主自行前往网点办理ETC业务需要排队等候时间较长，且后续安装时车辆停放空间不足，造成客户不便等问题。一方面，为了省去客户来回网点的奔波与等候，栾川县支行客户经理第一时间收集好客户申办所需材料，使用APP现场为客户办理，不少车主纷纷表示“邮储银行为我们广大车主提供了便捷的服务，效率高、免费办、体验好”。另一方面，由于办理ETC业务的客户较多，为更加高效地服务客户，栾川县支行特意抽调人手，加强培训，最大限度地减少办理时间，实现了ETC即办、即装、即可使用的高效便捷服务。

　　ETC的推广和普及，不仅为广大车主的出行提供了便利，更是“助力智慧出行、践行低碳环保、发展绿色金融”的重要载体。此外还有效增加了客户粘性，为邮储银行栾川县支行奠定了群众基础。邮储银行栾川县支行承诺，将继续一如既往，将群众的生活需求与金融产品相结合，不断探索与创新，让更多的客户享受到高效便捷的金融服务。
[ 责任编辑：马佳佳]
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