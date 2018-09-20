洛阳文学院选拔签约作家 有意者可于11月30日前申报

洛阳文学院第四届签约作家选拔评审工作启动，有意参与选拔者可于11月30日前申报。
洛阳文学院第四届签约作家选拔评审工作启动，有意参与选拔者可于11月30日前申报。
申报条件为：坚持党的文艺方针政策，能坚持文学创作并按时完成创作任务；有较强的文学创作实力，在公开发行的报刊上发表过一定数量和一定质量的文学作品，或在正规出版社出版过文学作品；有切实可行创作计划；45周岁以下。
申报材料包括：个人书面申请(1000字左右)；《洛阳文学院第四届签约作家申报表》，内容包括个人简历、文学经历、主要作品目录、获奖情况、详细创作选题计划；个人代表作若干。详情请登录洛阳文学院官方网站http://lywxy.orgcc.com；咨询电话：0379-60151866。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 王小朋）
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