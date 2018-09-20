《洛阳在最后的时光里》作者唐克扬：透过洛阳读懂历史

汉魏洛阳城是怎样一座城？拥有什么样的辉煌图景？永宁寺塔为何被付之一炬？近日，艺术家、建筑师、作家唐克扬来洛，做客河南科技大学第29期人文博士论坛，讲述《洛阳在最后的时光里》的创作历程，还原中古洛阳城那段让世界惊艳的时光。

1 谈新书：在美国重温洛阳

荆棘铜驼、坊墙内外、洛阳伽蓝记、永宁寺塔、千年万岁阳春曲……公元494年，孝文帝迁都洛阳，之后短短三十余年，汉魏洛阳城就匆匆地走向毁灭，并且从此一蹶不振。在《洛阳在最后的时光里》，唐克扬通过以上多个章节对历史的复原，让湮没在过往烟尘中的汉魏洛阳城再一次浮现在读者面前。

在唐克扬的眼中，这段时间北魏的统治者面对着巨大的变革，中国历史也迎来了一个转折时刻。在世俗的中国城市生活中，这是难见的高光的一瞬，启人想象。《洛阳在最后的时光里》这本书所讲的，正是这段短促的、最美好的时光。

在书中，唐克扬写“城”——“规模之大，甚至超过了明清的北京城”；写“人”——胡太后与永宁寺塔；写“建筑”——美轮美奂的洛阳寺庙建筑，歌舞、宴乐极一时之盛……他用一个建筑师的视角，构筑了一个人的城市拼图。既有深情的怀想，也有沉痛的追忆。

读者评论这本书“用诗歌、骈文、考古报告、历史读物等等方式还原汉魏时期的这座大城，许多历史学者都没有做好，唐克扬作为一位建筑师做到了”。

出生安徽，专业横跨理工、绘画、建筑、文学，唐克扬为何要给“洛阳”著书立说？

唐克扬笑着说，这本书其实是在美国读博士时写的。1999年，师从著名艺术史家巫鸿读博的他，选了一门题目为“洛阳公元500年左右”的课。在芝加哥大学图书馆，唐克扬重温了洛阳的城市历史和艺术，浏览了大量考古发掘报告、墓志拓片、墓葬平面图，也看到了很多关于中古时期洛阳的珍稀图书和精美画册。

后来，他又读《洛阳伽蓝记》，书中记载的建筑、寺院，尤其是永宁寺塔，深深吸引了他。让他在大呼精彩的同时，又不免掩卷叹息。

唐克扬说，他就在那时，“第一次懂得了历史”，并萌发了写一部关于洛阳的小说的想法。2001年开始写作，2007年完稿，经重新修改，这本《洛阳在最后的时光里》终于于今年6月出版。

2 话情愫：每年都要来洛阳

美国汉学家谢弗在《唐代的外来文明》中提到，洛阳城与它西面的长安城相比，无论规模还是历史都不相上下，但洛阳还有某种更为温馨、更加高雅的精神生活氛围……

唐克扬说，几千年文化的沉淀和层层堆积，让“洛阳不再是具体的某一座城市”，它更代表了一种历史和文化的想象，一种对可能的美好生活的想象。通过富有哲理和思辨性表达，唐克扬将一座古城留在书中，它消逝于空间，却留在了时间中。

在创作过程中，唐克扬一直想看看现在的洛阳。

2002年，唐克扬第一次来到了洛阳，来到了他书中所写的汉魏洛阳城。

站在长长的田垄上，想象在虚空中现形的魏阙和宫门，听考古工作者讲述这座城市的历史……虽然那段辉煌的时光早已掩埋于地下，虽然历史与现实的落差很大，但这丝毫没有打扰他追怀史迹、“体验”历史的心情。

之后，他每年都会来洛阳，或一个人行走在汉魏洛阳城的断壁残垣上，或骑单车在周山森林公园的林间小路穿行，或在白马寺聆听绵延不绝的马寺钟声……每一次来，都让唐克扬对这座城市有更多的体味。

3 聊心愿：设计洛阳历史景观

如何让厚重的历史文化可看可触？

一般人认为，一座城市最有看头的景观是建筑。作为建筑师和独立策展人，唐克扬有自己的视角。他认为对一座城市来说，更有意义的应该是历史文化景观。展现城市历史不一定非要通过复原建筑来呈现，设计更多标志性的历史文化景观也许更好。比如历史上很有名的“城东桃李”，完全可以通过做一个景观来呈现。

此番来洛，除了给学生讲座，唐克扬和助手还专门携带了摄像设备，走走拍拍。

唐克扬说，写了关于洛阳的书，今后他更愿意积极介入这座城市的历史与发展，设计关于隋唐历史的景观，或创作一些短片，让更多人了解洛阳。本报记者常书香文/图

人物档案

唐克扬，男，安徽芜湖人，北京大学比较文学硕士，哈佛大学设计学博士，现任南方科技大学教授，著有《从废园到燕园》《在空间的密林中》《树》《长安的烟火》等。2018年6月，小说《洛阳在最后的时光里》由广西师范大学出版社出版，一时“洛阳纸贵”。（洛阳日报记者 常书香 文/图）

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