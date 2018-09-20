传统戏曲进校园：进得去更要接地气

近日，我市新编历史剧《北魏孝文帝》将赴清华大学参加该校2018校园戏曲节“河南戏曲艺术周暨稀有剧种展演”活动。

南昌路小学学生在排练节目

近日，我市新编历史剧《北魏孝文帝》将赴清华大学参加该校2018校园戏曲节“河南戏曲艺术周暨稀有剧种展演”活动。

戏曲进校园，是继承弘扬中华传统文化的重要途径。我市作为全省首批戏曲进校园活动的试点城市，积极开展戏曲课堂、戏曲演出、戏曲比赛等活动。业内人士表示，戏曲进校园活动不能局限于“进得去”，还要“接地气”，让学生主动参与、真心热爱、长期坚持。

戏曲进校园，传承在身边

近日，在涧西区南昌路小学的戏曲教室里，戏曲教师李晓双正在教学生们唱新版《朝阳沟》。李晓双唱一句，学生们学一句，一板一眼、一字一句，大家沉浸在戏曲的魅力中。

除了一至五年级每周每班一节戏曲课，南昌路小学还组建了戏曲社团，开展戏曲文化节等活动，并把课间操改编成了说唱脸谱操。

“以前我不喜欢戏曲，自从上了戏曲课，我发现戏曲很有意思，回到家还能和爷爷对唱几句。”该校四年级学生刘佳凝说，通过学习戏曲文化，她了解了关羽、岳飞等英雄人物，懂得了忠仁孝义的道理。

随着戏曲进校园活动的开展，洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司等专业组织也带着精彩的戏曲节目走进校园。上周，洛阳文化艺术学校师生来到西工区芳林路小学，为学生们送上了精彩的豫剧片段表演，并现场指导学生模仿戏曲人物、动作。

上戏曲课、看戏曲演出、参加戏曲社团……丰富多彩的活动把戏台搭进校园，把戏曲送进课堂，广大学生在欣赏中“入耳”，在体验中“入脑”，在参与中“入心”，不仅掌握了戏曲尤其是豫剧的基本知识，还逐渐对戏曲等传统文化产生了兴趣。对此，洛阳文化艺术学校副校长潘华深有感触：“今年有很多学校主动和我们联系，邀请我们到学校演出。”

近年，在我市举办的众多青少年文化活动中，学生们报名参加的戏曲类节目日益增多。“在表演的过程中，生旦净丑悉数到场，唱念做打样样精彩，让人十分欣慰。”市少儿图书馆馆长闫朝霞说。

进展不均衡，专业人才少

戏曲是中华传统文化的瑰宝，在传承文化、涵养道德、增强文化自信等方面独具作用。为促进戏曲文化传承发展， 2016年，我市被确定为全省戏曲进校园活动的第一批试点城市后，迅速出台“戏曲进校园”活动工作方案，并在全市推广相关活动。

“除组织专业戏曲演员到学校演出，我市还针对中小学差异，坚持因地制宜、分级分类的活动开展模式。”市教育局体艺卫站艺术专干何亚莉说，如鼓励有条件的小学开设戏曲课程，初高中学生则以观看演出为主，不占用课堂时间。

记者走访发现，目前全市戏曲进校园活动依然存在进展不均衡、专业人才少等现实问题。以戏曲专业组织进校园授课、演出为例，城市区每所市直学校每年活动场次较少，不利于持续培养学生兴趣。有些学校积极联系，主动邀请专业组织到校授课、演出，有些学校却推三阻四，不愿开展活动。

由于资金、人员等各方面限制，仅有个别学校开设了戏曲课程，由专业的戏曲老师授课，大多数学校开展戏曲社团活动是由音乐老师来兼职辅导，缺乏专业性。此外，还有一些家长和老师对戏曲传承认知不足，认为其古板又难以理解，孩子学习戏曲知识会耽误文化课成绩。

从“进入”到“融入”

如今，人们在艺术欣赏的选择上范围更广、要求更高，如何真正让戏曲文化扎根校园，真正将弘扬传统文化落到实处？

李晓双表示，戏曲进校园不是演一场戏、上一堂课、办一次活动就结束了，而要让学生利用优秀传统文化培养自身的审美观、价值观，这才是最终目的。“兴趣是最好的老师。”她建议，从选择贴近学生生活的戏曲入手，如《大闹天宫》《武松打虎》等，或者对一些经典剧目进行适当改编，使其更“接地气”，学生才乐于接受，进而体会到戏曲的魅力，汲取文化养分。还可以设置一些针对性强的环节，让学生穿上戏服、画上脸谱，模仿戏曲人物的动作、神态，在互动中培养兴趣。

何亚莉认为，戏曲课程建设十分重要。她建议聘请专业人士编写具有洛阳特色的戏曲教材，让优秀传统文化走进校本课程，“时间久了、接触多了，学生们慢慢就愿意接受并喜欢上戏曲”。同时，还要加大戏曲专业教师队伍的建设力度。

“中小学与专业组织结对共建，不失为当前一种行之有效的方法。”潘华说。近年，洛阳文化艺术学校与老城区敬事街小学建立合作关系，专业戏曲人员除了定期到敬事街小学授课，帮助开展社团活动，还经常在市区的文化广场举办汇报演出，展示学生们的学习成果，无形中鼓励了一批“小戏骨”、带动了一批“小戏迷”。

戏曲进校园是一项系统工程，需要宣传、文化、教育等部门间相互配合，更需要长期坚持、久久为功，才能真正让优秀传统文化走进学生心中，转化为内在的道德涵养、文化自信。（洛阳日报记者 朱艳艳 文/图）