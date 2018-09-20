明代理学家孟化鲤：热心教育 刚正不阿

孟化鲤(公元1545年—公元1597年)，字叔龙，号云浦，洛阳新安人，明万历八年(公元1580年)进士，历任户部主事、吏部文选司郎中等职，与程颐、程颢、邵雍、司马光、曹端、尤时熙并称“伊洛七贤”，是著名的理学家。

孟化鲤(公元1545年—公元1597年)，字叔龙，号云浦，洛阳新安人，明万历八年(公元1580年)进士，历任户部主事、吏部文选司郎中等职，与程颐、程颢、邵雍、司马光、曹端、尤时熙并称“伊洛七贤”，是著名的理学家。

不愿依附权臣

孟化鲤自幼聪敏，八岁时已读完《孝经》《论语》，所以非常自信，十六岁即“慨然以圣贤自期”。十七岁，孟化鲤拜尤时熙为师，读其《拟学小记》，有“濂洛真传俱在于兹”之感，遂发奋读书，刻苦研究理学。

万历八年，孟化鲤考中进士。中进士之前，孟化鲤因才学出众，已有很高的知名度。权臣张居正曾听过孟化鲤的讲座，对他很是欣赏，有心重用，便派人传话，让他上门拜见。孟化鲤对张居正的改革是支持的，曾写过《新安条鞭法记》，说一条鞭法是好政策，使新安百姓负担减少了三分之一。但是，对于张居正存在的各种问题，他心怀不满，不愿意投靠权倾朝野的张居正。在工部实习期间，别的进士邀请他同去拜见张居正，他一口回绝，一直不上张居正的门。

张居正等了半年，不见孟化鲤上门投靠，便任命他为南京户部主事。这个职务的品级很高，但办公地点在南京，远离权力中心，等于是明升暗降。

为官清正廉洁

万历十四年(公元1586年)，江南灾荒严重，孟化鲤奉旨前往赈灾，他亲自察访，检查账目，将救灾款全部用于赈灾。后山东一带闹饥荒，百姓陷入极端贫困之中。孟化鲤奉命前往赈灾，他在山东开仓放粮，赈济灾民，又实行减免税收政策，鼓励灾民恢复生产，进行自救，使百姓们渡过了难关。

这些政绩，让孟化鲤受到百姓的赞扬，他被朝廷任命为文选郎。此职为选拔政府官员的要职，很容易徇私舞弊。孟化鲤任职后，杜绝私情，秉公办事，从不接受请托，不够条件的，虽有权贵说情也丝毫不为所动。

明末宦官专权，官员任命都必须经他们批准，朝廷官员遇事也要向他们禀告，孟化鲤却不把他们放在眼里，遇事从不禀告。太监们向孟化鲤索要财物，孟化鲤也不给，因此得罪了掌权的太监。

万历二十年(公元1592年)，给事中张栋写了一些治理国家的文章，得罪了太监和皇帝，被削职。孟化鲤上奏为张栋辩护，触怒了万历皇帝，也被削职为民。

由于孟化鲤为官清廉，少有积蓄，离京之日，行李萧然，骑着瘦毛驴怏怏而去，送行的官员叹息说：“贤人去国，我们无法挽留，实在有愧于心。”

创办川上书院

孟化鲤不仅是一位贤臣，还是著名的教育家，他一生热心教育，在家乡新安创办了川上书院，以传授阳明心学自任，学生称其为云浦先生。

川上书院是河洛地区很有名气的书院，对河洛地区的文化教育起到了巨大的推动作用。据说站在书院的讲坛上，就能看见城外奔流不息的涧河水。孟化鲤就取论语中“子在川上曰，逝者如斯夫，不舍昼夜”之意，把书院取名为“川上”，告诫弟子们珍惜时间，发奋读书。

孟化鲤办书院、兴讲会，四方学子，从者甚众。据其门生吕维祺写的《云浦孟先生传》记载，川上书院创办后，“四方之士闻风负笈，若陕渑嵩永洛孟汝罗秦晋，联翩而至，无虑数百人”。

孟化鲤的一些教育思想至今仍有着积极的借鉴意义。其教育实践的一个重要特征是极其重视“实学”，他“从学为善”“学亦为实”“学在益友”“虚心勤学”的教育理念，成就了明朝晚期河洛大地一批声名显赫的人才。其弟子著名者有王以悟、上官捷科、张信民等，或以名宦显世，或以理学著称。

孟化鲤的著述十分丰富，今存主要著作有《尊闻录》《孟化鲤文集》《孟云浦先生文集》。据《千顷堂书目》记载，还有《读易呓言》《春秋正旨》《孝经要旨》《理学名臣言行录》《名儒卓行录》《诸儒要录》等，可惜如今皆已不存。他的许多观点，如“无欲观”“集义观”“忠信观”“慎独观”“践行观”“洗心观”“和悦观”等，是中华民族不可多得的优秀文化遗产。（洛阳日报记者 田中够）