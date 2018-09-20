心惊！ 净水器成“炸弹” 洛阳一住户厨房被“炸毁”

直到昨日，老城区的杨师傅回忆起几天前家里发生的险情仍心有余悸。3日上午，杨师傅的妻子在厨房做饭时突然被一声巨响吓倒在地，家中一些玻璃也被震碎。事发后，消防、公安、质监等部门工作人员到场查看。

杨师傅家的厨房一片狼藉

核心提示

直到昨日，老城区的杨师傅回忆起几天前家里发生的险情仍心有余悸。3日上午，杨师傅的妻子在厨房做饭时突然被一声巨响吓倒在地，家中一些玻璃也被震碎。事发后，消防、公安、质监等部门工作人员到场查看。

家中一声巨响，橱柜、玻璃损坏

杨师傅家在老城区邙山办事处望朝岭村。昨日，记者在杨师傅家中看到，客厅、厨房、卧室等处的玻璃均已破碎，厨房内一片狼藉，大部分天花板出现脱落，橱柜柜门悉数损坏，放置净水器的橱柜损坏最严重。

杨师傅的妻子张女士说，3日上午，她和儿媳在厨房蒸包子。突然，厨房里发出一声巨响，她们应声被吓倒在地，家中一些玻璃也被震碎。“我当时被吓蒙了，还没缓过神儿，在家门口做生意的孩子们就跑到了我跟前。紧接着，我和儿媳被送到了医院。”张女士说。

杨师傅家门外的监控视频显示，3日10时46分20秒，入户防盗门突然被一股强大的气流冲开，防盗门打开的那一刻还伴有大量灰尘。

事发时，杨师傅在与自家厨房仅一墙之隔的商店闲坐。商店的监控视频显示，3日10时46分，商店内有多人在选购商品，十几秒后，众人忽然扭头朝商店门口跑，商店的玻璃被震碎。

“当时，我在商店里听到家里传出巨响，就赶紧叫上孩子们往家跑。”杨师傅说，看厨房一片狼藉，妻子和儿媳倒在地上，他先后拨打了120、110，一些听到巨响的村民相继赶来帮忙。

有关部门介入调查，推断事故可能跟净水器发生故障有关

经医生诊断，杨师傅的妻子和儿媳均受到惊吓，好在无大碍。杨师傅说，事发后，辖区派出所、消防、质监、邙山办事处等部门工作人员相继赶来。

“有关部门工作人员现场检查后，初步推断厨房内靠近窗口的位置为发生爆炸的位置，此处仅有一台净水器，事发后净水器出现了破裂。”杨师傅说，有关部门工作人员走访检查后，推断事故可能跟净水器发生故障有关，具体原因有待进一步调查。

记者在采访中了解到，两年前，望朝岭村集中开展“净水工程”，村干部带领净水器厂家工作人员到村民家中宣讲使用净水器的益处，提供上门安装净水器服务。杨师傅家的净水器就是那时安装的。

杨师傅提供的一份科鲁兹电器“净水工程”助力“文明村镇”献爱心——用户申请登记表上，有“价值1280元的净水机免费赠送，安装户需支付安装材料费290元，每乡镇限3000名”等内容。登记表上还有净水器功能作用、工作原理等内容。

望朝岭村一名村干部告诉记者，当年，办事处要求各村宣传“净水工程”，他们按照部署向村民宣讲相关知识后，望朝岭村有十几户村民家安装了净水器。当时，杨师傅经过考虑、挑选，花1000多元购买了同品牌的另一款净水器。

这名村干部说，事发后，辖区派出所、消防、质监、邙山办事处等部门工作人员陆续前往杨师傅家中，村委会相关人员也全程跟着了解情况，经多部门工作人员初步调查，推断事故可能跟净水器发生故障有关。目前，邙山办事处相关负责人已联系净水器厂家到场调查，相关工作正有序开展。

选购和使用净水器，都有注意事项

记者通过网络查询发现，时有净水器爆炸事故被媒体报道。消费者该如何选购净水器？日常使用净水器又该注意什么？记者采访了从事净水设备研发工作近十年的洛阳一家环保科技有限公司负责人张占军。

“根据相关资料，我判断杨师傅使用的净水器应该属RO反渗漏净水器，此类净水器由加压泵、压力开关、压力桶等部件组成，不排除部分部件压力异常发生故障甚至爆炸的可能。”张占军说。

张占军说，目前，市场上常见的家用净水器为UF超滤机和RO反渗漏纯水机两类。UF超滤机有多级前置过滤和超滤膜组成，能截留绝大部分有细菌、有害的物质，是市场上常用的分离、过滤效果最为普通的直饮水净水装置；RO反渗漏纯水机有三级前置过滤，过滤的水无细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味，是一种纯水。

消费者购买净水器时，不要盲目选价不选质，应慎重选购“会销机”(记者注：“会销机”即一些销售人员搭建临时会场展销的净水器)及小摊点销售的净水器，尽量到经营时间长、信誉好、可提供完善售后服务的经营店选购净水器。同时，要结合当地的水质及购买的用途来选择。建议市民选购活性炭载量较多的家用净水器；在城乡水质较浑浊区域的人，应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器或反渗透纯水机。

张占军还说，在使用净水器过程中，使用者不要私自拆解、维修净水器，建议定期请专业人员更换净水器滤芯，检查处置净水器可能存在的故障。对于带有储水桶的净水器，使用者千万不要为增大水量私自给储水罐增压，避免发生意外。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）