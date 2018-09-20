一名男子在商场内裸奔 民警紧急赶到将其带走

近日，西工派出所民警致电本报记者：一男子竟在我们辖区一家商场内裸奔，商场保安发现后赶紧找来一件衣服给该男子遮羞。

近日，西工派出所民警致电本报记者：一男子竟在我们辖区一家商场内裸奔，商场保安发现后赶紧找来一件衣服给该男子遮羞。

6日13时许，西工派出所民警杜云雷接到群众报警称，在中州中路一家商场里，有一名男子裸奔。杜云雷与同事到达现场时，得知商场保安此前已将裸奔男子拦下，并找来一件短袖为他遮羞。

杜云雷注意到，该男子50岁上下，精神有些恍惚。商场保安告诉民警，该男子从商场2楼下来时，只有上身穿着一件短袖，下身没穿衣服，跑到1楼一家服装店里后被店员发现。他们闻讯立即赶来将该男子拦住，好在当时商场里的人不多，未造成其他影响。保安还说，该男子进入商场时穿戴整齐，可能是进到商场后把衣服脱了。

民警询问该男子信息，对方支支吾吾说不清楚，只说自己家住邙山。民警初步判断该男子精神上有问题，随后他们将人送回家。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 张国锋）