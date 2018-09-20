河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第十批）

经调查核实，投诉人投诉的是洛阳环洛再生能源有限公司，位于洛阳市高新区辛店镇西沙坡村南部的洛阳市生活垃圾综合处理园区。该项目产生异味的主要环节在卸料大厅和渗滤液处理站。

一、洛阳市高新区

受理编号：D20181026095

反映情况：高新区辛店镇西沙坡村垃圾焚烧场，气味难闻。

调查核实情况：经调查核实，投诉人投诉的是洛阳环洛再生能源有限公司，位于洛阳市高新区辛店镇西沙坡村南部的洛阳市生活垃圾综合处理园区。该项目产生异味的主要环节在卸料大厅和渗滤液处理站。经现场核查，卸料大厅有臭气外溢处理系统和负压回收系统，都正常投运；渗沥液处理站调节池为全密封，里面臭气通过除臭风机送至发电厂垃圾库，无外溢情况；沼气包内的沼气，为厌氧塔内所产生，送至发电厂回用或用现场火炬燃烧处理，无臭气外溢。举报不属实。

二、洛阳市高新区

受理编号：D20181102365

反映情况：高新区蓬莱路与郑州西路交叉口东北角(君悦蓝庭)南有几个厂房有不明气味向外排放，怀疑有探伤设备，有辐射。

调查核实情况：经调查，诉求人反映的位置位于君悦蓝庭小区南边的孙旗屯乡东马沟村二组，调查组实地走访了东马沟村二组及周边区域。发现该区域内有多家厂房，除了一家工业企业，其他均为仓库。该企业名称为：洛阳市科本机械设备有限公司制造分公司。该企业属散乱污升级改造类企业，正在完善环评手续，其未批先建违法行为已经进行了立案处罚。现场检查并未发现有探伤设备，企业在焊接作业过程中会有焊接烟尘产生，在完善环评手续过程中会要求配套相应的焊接烟尘净化装置。该企业10月20日起一直处于断电停产状态，待完善环评手续、配套污染防治设施到位，经过验收后，才允许恢复生产。举报问题属实。

处理及整改情况：1.孙旗屯乡进一步落实环境保护网格化管理制度，切实发挥网格化管理员作用，加大乡、村两级环境巡查力度。2.加强环保宣传，做好散乱污企业整治工作，确保按要求落实散乱污企业整合搬迁和升级改造工作。

三、洛阳市高新区

受理编号：D20181102344

反映情况：高新区辛店镇延秋村商业街有大量垃圾燃烧。

调查核实情况：经调查，诉求人反映的位置位于高新区辛店镇延秋村商业街道。11月2日晚，辛店镇相关人员到延秋村街道实地核查，发现延秋村商业街中心路南垃圾池有燃烧痕迹，经对周边居民询问及现场查看得知，垃圾燃烧原因为居民倒炉渣导致垃圾池内大量垃圾燃烧。举报属实。

处理及整改情况：高新区高度重视，立即安排人员到现场督促整改。1.现已对该处安装摄像头24小时在线监管，防止焚烧垃圾现象再次发生。同时要求保洁公司进行整顿，确保今后对垃圾池内的垃圾做到日产日清，坚决杜绝焚烧垃圾现象。落实环境卫生日常考核制度，对保洁公司进行常态化考核。2.加大日常巡查监管力度，由村委会安排专人负责监督。3.畅通村镇反映渠道，确保村民发现问题第一时间向村镇反映，保证问题能够得到快速解决。

四、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181102364

反映情况：瀍河区启明北路立交桥东口，铁路北边垃圾成堆，无人清理，气味难闻。

调查核实情况：投诉的垃圾堆地段系郑州铁路局洛阳工务段洛阳重点维修车间、中国铁通洛阳分公司集团客户设备维护中心和郑州铁路局洛阳工务段洛北线路车间疏解区工区三家单位出入口，位置非常偏僻，现场查看垃圾堆情况，疑是从便道上过往的菜农或行人倾倒丢弃的垃圾。举报情况属实。

处理及整改情况：针对举报问题，瀍河区立即安排人员进行了整改：组织人员对现场垃圾进行了彻底清理，在墙上悬挂不得在此倾倒垃圾的警示标志。向三家单位下达了对单位出入口卫生加强管理的通知，要求加强卫生保洁。安排人员定期巡查，发现在此处倾倒垃圾情况立即制止。下一步将对全区所有地段进行一次彻底排查，对存在的脏乱差地段、垃圾堆存地段等进行整治，彻底清除各种垃圾堆存情况。

五、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181103383

反映情况：瀍河区五股路办事处铁路分局社区周围垃圾池不卫生，建议使用塑料垃圾桶，东泉东沟内有生活垃圾及建筑垃圾，龙泉花园晚上露天烧烤，气味难闻。

调查核实情况：五股路办事处铁路分局周围垃圾池不卫生，属于洛阳铁路建筑段劳动服务公司管辖，因管理不善，造成垃圾池不卫生。龙泉东沟确实存在生活垃圾与建筑垃圾清理不及时的情况。龙泉花园晚上有使用油烟净化烧烤炉进行露天经营情况。举报情况属实。

处理及整改情况：针对举报问题，瀍河区立即进行了整改落实：立即更换和修葺了铁路分局社区周围的垃圾屋。组织人员立即对龙泉东沟内的生活垃圾与建筑垃圾进行了清理。已对龙泉花园门口的露天烧烤进行取缔。下一步，我区将进一步强化清洁城市行动，加强背街小巷及生活小区内清扫保洁的巡查管理，督促物业公司等保洁单位认真落实保洁责任，避免再次出现此类事件。

六、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181103396

反映情况：瀍河区杨文社区邙山路道路脏乱差，生活垃圾随意堆放。

调查核实情况：杨文办事处邙山南路有一大型农贸市场，由于此路段人流量大，形成马路自由市场，导致现场存在商贩占道经营，垃圾清运不及时情况。举报情况属实。

处理及整改情况：瀍河区立即组织人员对占道经营进行了取缔，让商户进入农贸市场进行经营。对道路两侧的垃圾进行了清理，同时加大清扫保洁力度，做到垃圾随产随清。由杨文办事处安排专职人员对农贸市场及周边道路进行不间断巡查，规范商户经营行为，督促保洁人员勤扫勤清，确保不再出现占道经营及垃圾堆存情况。

七、洛阳市瀍河区

受理编号：D20181104120

反映情况：瀍河区馨苑小区安居路东大面积黄土裸露未覆盖，存在生活垃圾倾倒现象。

调查核实情况：馨苑小区安居路东，黄土裸露未覆盖，情况属实，该地段因之前开挖暖气管道、电缆沟等工程，造成大量黄土堆积，之前社区用防尘网全部进行了覆盖，但经长时间风吹日晒防尘网降解，社区没有及时再次进行覆盖；存在生活垃圾倾倒的问题情况属实，该地段属于拆迁区域，但有三户居民没有搬迁，将产生的生活垃圾倒在此处。举报情况属实。

处理及整改情况：瀍河区进行了如下整改：对裸露黄土重新覆盖防尘网，对裸露黄土全部进行覆盖；对倾倒的垃圾进行清理，告知未搬迁居民不要随意倾倒垃圾，并在这三户居民门口设置了垃圾桶；安排对辖区工地进行不定时巡查，发现问题，及时进行整改。

八、洛阳市瀍河区

受理编号：X20181103079

反映情况：瀍河区启明东路机车工厂家属院43号楼和44号楼前空地被办事处设为菜市场，环境脏乱差，噪声扰民，多次向城管部门反映未解决。

调查核实情况：瀍河区机车工厂这个菜市场是经过区城管局审批的便民服务点，瀍河区塔湾办事处在这个便民服务点定时定员定岗，安排有2名管理人员和2名保洁人员专门进行管理和保洁。由于清扫频次低，存在个别菜农剥下来的菜叶随产即清不及时情况；存在个别菜农占道经营情况。关于噪声扰民问题，存在个别菜农使用喇叭影响附近居民休息情况。关于多次向城管部门投诉未解决问题，经我区城管部门调查未接到关于该便民服务点的投诉。举报情况部分属实。

处理及整改情况：针对举报问题，瀍河区进行了整改落实：一是加大保洁频次，督促保洁人员在经营期间循环清扫，做到垃圾随产随清；二是按照“六定”标准加强管理，规范经营秩序，要求商户全部在道牙以上进行经营，不得占道经营；三是加大市场巡查力度，遏止使用喇叭招揽顾客现象，做到便民不扰民。

九、洛阳市涧西区

受理编号：D201811012353

反映情况：涧西区联盟路与郑州路交叉口东南角“龙西小区”13号楼被拆后一直未覆盖，垃圾多。

调查核实情况：经调查，该小区13号楼在2013年被鉴定为危楼，并由一拖置业牵头负责拆除。按当时规划要在原址上重新建盖一栋高层住宅，但开工建设手续一直未能审批下来，所以该处拆迁工地一直荒废至今，没有覆盖。反映问题属实。

处理及整改情况：目前，一拖置业对13号楼建筑垃圾已进行防尘网覆盖，正在办理相关清运手续对该处建筑垃圾进行清理，计划11月底将建筑垃圾清运完毕。

十、洛阳市涧西区

受理编号：D20181103372

反映情况：涧西区太原南路中铝六冶家属院内修地铁项目需钢材切割加工，气味难闻。

调查核实情况：经调查，此处钢材加工是地铁一号线牡丹广场站租赁六冶家属院空地进行周转加工钢筋，主要设备有人工液压切断机及钢筋折弯机，偶尔也使用砂轮切割作业，作业时会产生难闻气味和噪声。反映问题属实。

处理及整改情况：涧西区已对其下达停工整改通知书，施工方立即对场内堆放的物料进行规范码放，对环境卫生进行清理打扫，更改切割方式，采用人工液压切割机。并做出书面承诺，承诺不再使用砂轮切割，并错峰生产，避开群众休息时间，避免噪声和烟气对周边居民的影响。

十一、洛阳市涧西区

受理编号：D20181103380

反映情况：涧西区青岛路拖厂10号幼儿园食堂油烟气味大。

调查核实情况：经调查，“青岛路拖厂10号幼儿园办理有食品经营许可证，安装有油烟净化装置，做饭时正常开启使用，但存在油烟净化器清洗不及时现象，能闻到油烟味。消毒室设有排风扇，消毒蒸汽直接外排。反映问题属实。

处理及整改情况：一是要求对油烟净化器进行清洗维护，更换滤网。二是消毒室消毒蒸汽加装排气管道，改变朝向，减少对居民的影响。截至11月7日，已整改完毕。

十二、洛阳市涧西区

受理编号：D20181103389

反映情况：涧西区龙鳞路与联盟路交叉口东北龙四社区清洁工焚烧生活垃圾，并养有二十多只鸡，气味难闻。

调查核实情况：经调查，由于秋季落叶较多再加上近期的大风天气，清扫保洁的垃圾基本都是枯枝落叶，小区物业保洁员为图省事方便，便偷偷将落叶统一收集后在保洁车内进行焚烧，对小区居民生活环境造成影响。该小区养鸡户在小区垃圾车棚内，私自设立两个鸡笼圈养了十余只鸡。群众反映问题属实。

处理及整改情况：物业公司已在小区内张贴禁止饲养家禽和限期整改的通知，要求养鸡户自行将私自设立的鸡笼拆除；同时对焚烧垃圾的保洁员进行批评教育，扣发当月奖金。截至2018年11月6日，养鸡户已将私自设立的鸡笼拆除移走。辖区办事处将联合小区物业对该处存放垃圾车的棚子予以拆除。

十三、洛阳市涧西区

受理编号：D20181104399

反映情况：涧西区长青街中段路西小巷有四家制作食品小作坊，污水横流，气味难闻，影响生活。

调查核实情况：群众反映的长青街中段路西小巷内为原副食品公司家属院，该企业已经破产，职工住在搭建的棚户区内，部分职工将房屋出租。有1户承租户在院内进行油炸(炸鱼、炸虾)作业，然后到周边市场出售，现场油炸时没有安装油烟净化装置油烟直排，杀鱼时有将污水向花坛内倾倒现象。该作坊无证照，从业人员提供不出健康证明，涧西食药监分局对其下达(洛涧)食药监责改〔2018〕135号《责令改正通知书》，要求立即停止无证经营的违法行为。另外，该院内有2户炸油条的居民居住，每天早上在外卖早餐，没有在院内加工。反映基本属实。

处理及整改情况：一是由街道办事处及食药监部门对其进行约谈，告知其不符合食品安全规定，立即停止非法加工；涧西食药监部门对其下达了责令整改通知书，限期5日内将加工物品搬走。二是对其随意倾倒的污水进行清理，对污水积存区域进行黄土覆盖。三是结合环境整治，对该家属区存在的乱堆乱放杂物进行清理。目前，已整改完毕。

十四、洛阳市涧西区

受理编号：X20181104084

反映情况：涧西区九都路与丽新路交叉口路东侧的花坛垃圾满地，大面积黄土裸露无人清理。

调查核实情况：经调查，九都路与丽新路交叉口东侧路北为世纪华阳体育公园，园内绿植覆盖，九都路与丽新路交叉口东侧路南均为商铺并无花坛，沿丽新路向南100米左右有沿街绿化带，坛内绿植覆盖，不存在大面积黄土裸露问题，有少量垃圾存在。反映问题部分属实。

处理及整改情况：由于该绿化带在人流量较大的道路上，周边为临街商铺，群众随手扔垃圾现象时有发生，针对存在垃圾，辖区环卫工作人员已及时清理完毕。辖区环卫工作人员将加大对辖区道路的清扫保洁力度，重点注意人流量大的沿街花坛、卫生死角、犄角旮旯的清扫保洁工作，大大优化环境。

十五、洛阳市涧西区

受理编号：X20181104087

反映情况：涧西区江西路南段商铺四维空间网吧鼓风机噪声扰民；老朋友饭店鼓风机加装的抽油烟筒对着居民楼，噪声扰民。

调查核实情况：经调查，四维空间网吧及老朋友饭店位于江西路南段，属于四院家属区临街商铺。四维空间网吧安装有排风扇用于网吧换气通风，其中一处排风口正对小区，开启时确有噪声；老朋友饭店安装有油烟净化设施，排烟管道距离居民楼较近，存在噪声扰民现象。反映问题属实。

处理及整改情况：一是要求四维空间网吧将正对小区的换气扇进行封堵，停止使用，现已封堵断电。二是要求老朋友饭店拆除现有的排烟管道，不得紧邻住宅楼。现已拆除完毕。

十六、洛阳市涧西区

受理编号：X20181104088

反映情况：涧西区广文路干休所车库与锅炉房堆放散煤，燃煤锅炉灰尘大。

调查核实情况：经调查，广文路干休所使用一台2吨的燃煤锅炉，供干休所内退休老干部冬季取暖所用。反映问题基本属实。

处理及整改情况：经多次协调有关部门，市热力公司已拿出具体施工方案，并于10月31日开始施工。目前，正在进行热交换站建设，预计12月底前正式供暖。为解决市政供暖前老干部的取暖问题，干休所在市政供暖前，将继续使用原燃煤锅炉进行供暖。市政供暖前由辖区办事处加强监管，定期巡查散煤覆盖情况，防止散煤扬尘污染，督促市热力公司加快施工进度，确保按时供暖。

十七、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102340

反映情况：洛龙区洛宜路与滨河南路交叉口东方今典花样年华小区内没有垃圾中转站，生活垃圾露天堆放，在2号楼西侧围墙边，扬尘和臭味很大，建议及时清理并建设垃圾中转站。

调查核实情况：洛龙区安排人员对群众举报问题进行调查核实，东方今典花样年华小区，位于洛宜路与滨河南路交叉口，该小区2号楼西侧围墙边的垃圾占地面积6平方米左右，主要为小区绿化树木落叶，并混有少量生活垃圾。由于天气原因，小区绿化树木大量落叶，小区垃圾箱不能全部容纳，将落叶暂时堆放在此处，有少量生活垃圾也混在其中，因清运不及时产生气味。洛龙区工作人员已通知物业公司立即进行清运打扫，3日下午已清运完毕。该小区虽无垃圾中转站，但距离小区不足千米的龙祥、龙富小区建有2个垃圾中转站，暂不需新建垃圾中转站。举报部分属实。

处理及整改情况：一是洛龙区已通知东方今典花样年华小区物业公司对2号楼西侧围墙边垃圾进行了全部清运。二是加大排查力度，并督促物业公司增加垃圾清运频次，确保不再有垃圾积存现象。

十八、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102341

反映情况：洛龙区太康路公务员小区西500米有一大块空地里面脏乱差，有许多垃圾气味难闻。

调查核实情况：群众反映的“太康路公务员小区西500米空地”位于太康路与广利街交叉口东南角，为2005年新区开发时遗留空地，占地面积60亩左右。我区在接到举报前，就已经对该空院进行整治。近期再次组织人员清理空院内的杂草，对裸露黄土进行覆盖。另外，我区工作人员在该空地周边巡查，同时走访周边群众，均未发现有明显异味。举报部分属实。

处理及整改情况：一是加大宣传力度，及时引导群众不随意倾倒垃圾，增强群众环保意识。二是加大对该空地周边的巡查力度，一旦发现有倾倒垃圾行为，及时制止并清理。

十九、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102347

反映情况：洛龙区李楼镇向阳村中央李楼镇中心幼儿园正在施工，粉尘很大，防尘降尘不起作用。

调查核实情况：经调查核实，李楼镇中心幼儿园位于向阳村内，该幼儿园成立于2003年。近期根据教学需要，幼儿园开始实施扩建工程，计划新建三层教学楼一座，占地面积约3132平方米，于10月25日正式开工。该工地有围墙、配备有雾炮机等降尘措施，裸露黄土有防尘网覆盖。自10月31日污染天气管控以来，已要求该工地按照污染天气黄色预警管控要求执行，停止涉土作业。经现场核实，未发现有施工迹象，现场有降尘设备，裸露黄土有防尘网覆盖。举报不属实。

处理及整改情况：一是按照建设项目施工要求落实到位，同时做好污染管控天气的监管工作。二是加强监管巡查，发现问题及时处置。

二十、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102350

反映情况：洛龙区翠云路社区金城寨街与关林路交叉口“一品斋饭店”排烟口排烟问题，噪声大扰民。

调查核实情况：群众反映的一品斋饭店实际名称为一兰斋饭店，位于金城寨街与关林路交叉口西北角，商用面积260平方米，法人代表为郭雪台。目前该店铺安装有符合标准的油烟净化设备，已安装一键启动设施，有专门的排烟管道，从餐厅烟道排出至餐厅楼顶，定期清洗油烟净化设备，有清洗记录；关于噪声问题，现场检查中未发现噪声过大现象。举报部分属实。

处理及整改情况：一是要求该店铺负责人立即再次清洗店内油烟净化设备，并做好日常清洗。二是将持续加强辖区店铺油烟净化设备开启情况及日常清洗情况的巡查监管，发现问题及时整改，避免问题再次出现。

二十一、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102354

反映情况：洛龙区开元大道龙祥小区楼下一条街小吃油烟气味大。

调查核实情况：经调查核实，洛龙区开元大道龙祥小区楼下有一排门面房，约30余家商户，经营范围有餐饮小吃、超市、美容美发及瓜果店。餐饮商户全部安装有油烟净化装置，但存在部分清洗不及时现象。有关部门已于11月3日对该处所有餐饮商户进行了检查，督促其按时开启油烟净化装置，并定期进行清洗。举报部分属实。

处理及整改情况：我区将举一反三，对附近餐饮商户进行全面排查，并加大常态化巡查检查力度，督促其全面开启、使用油烟净化装置，并做到定期清洗，不影响附近群众生活。

二十二、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181102357

反映情况：洛龙区翠云路与金城寨街交叉口西南原味牛肚王油烟对唐城御府7、8号楼居民生活造成影响，油烟直排，气味难闻。

调查核实情况：原味牛肚王位于洛龙区翠云路与金城寨街交叉口东南角，商用面积160平方米，法人代表为袁留锋。该店铺安装有油烟净化设备，已安装一键启动设施，设立专门的排烟管道，从餐厅烟道排出至金城寨街，定期清洗油烟净化设备，有清洗记录。举报部分属实。

处理及整改情况：一是要求该店铺负责人立即再次清洗店内油烟净化设备，并做好日常清洗。二是将持续加强辖区店铺油烟净化设备开启情况及日常清洗情况的巡查监管，发现问题及时整改，避免问题再次出现。

二十三、洛阳市伊川县

受理编号：X20181103074

反映情况：伊川县白沙镇洛临路下天院村对面，瑶张村有6家大型养鸡场，污水横流，蚊蝇乱飞，影响生活。

调查核实情况：群众举报鸡场位于伊川县水寨镇瑶张村，实际只有4个养鸡场、1个养兔场，分别为伊川县诚德养鸡厂、伊川县福源禽业养殖场、伊川县庭芳养殖场、伊川县同德养殖场、瑶张村肉兔养殖专业合作社(2016年名为伊川县超越养殖农民专业合作社养鸡场)。5个养殖场中最近的1个距离瑶张村350米，最远的960米，环评手续齐全，配备有沉淀池、储粪场等粪污处理设施，污水流入沉淀池，发酵后还田利用。粪便在储粪场堆积发酵后售卖，不存在污水横流现象，但存在蚊蝇较多的情况。反映问题部分属实。

处理及整改情况：伊川县已要求各养鸡场加大卫生防疫力度，在储粪场周围采取灭蝇措施，炎热季节加大蛆蝇的灭杀力度，尽量减少对周边群众的影响。

二十四、洛阳市伊川县

受理编号：X20181103078

反映情况：伊川县鸦岭乡亿兆福门业有限公司(群富金属制品有限公司)长期违规喷漆，污染环境。

调查核实情况：洛阳群富金属制品有限公司(亿兆福门业有限公司)，位于伊川县鸦岭镇鸦岭村，2017年11月20日擅自增加喷涂设备和工艺，已重新在县发改委备案，并委托环评公司重新编制环境影响评价报告。但新增生产工艺未经环保部门审批擅自建设投入使用，反映问题属实。

处理及整改情况：伊川县已对该企业违法行为下达了《责令改正决定书》(伊环罚责改〔2018〕第1-46号)，责令其立即改正违法行为，拆除未批先建工艺设备；11月4日下达了《行政处罚事先告知书》(伊环罚先告字〔2018〕第1-18号)，处以2.52万元罚款。下一步，伊川县将加大对该企业的环境监管力度、频次，督促企业拆除新增设备，尽快完善环评审批手续，落实环保整治要求，减小环境影响。

二十五、洛阳市宜阳县

受理编号：D20181104422

反映情况：洛阳到宜阳快速通道上交界处，东西各一公里路面上有碎石掉落。

调查核实情况：接到案件后，宜阳县立即安排相关工作员到现场了解情况，经调查核实，宜洛快速通道，宜阳县管辖路段没有碎石掉落，举报内容不属实。

二十六、洛阳市汝阳县

受理编号：D20181031278

(D20181031281)

反映情况：D20181031278反映汝阳县柏树乡康扒村1组赵兴国养猪(七八十头)、赵庆娃养殖户(羊70头、猪50头)、赵国强养牛户(十几头)粪便直排，气味难闻。

D20181031281反映汝阳县柏树乡康扒村1组姜豹养猪(80头)、赵庆娃养殖户(羊50头、猪50头)、赵国强养牛户(十几头)粪便直排，气味难闻。

调查核实情况：经调查核实，康扒村1组赵兴国未养猪，其宅基地被村民姜豹建猪舍养猪，建简易猪舍1栋，养猪110头，无粪污处理设施；赵庆娃养猪68头(母猪10头、育肥猪30头、仔猪28头)，养羊55只，有简易棚一座，无粪污处理设施；赵国强养牛5头(3头成牛、2头犊牛)，有简易圈舍一座，无粪污处理设施。3家养殖户均在村民居住区内。此2件举报件为重复举报，举报内容涉及柏树乡康扒村1组姜豹、赵庆娃、赵国强3家养殖户，均为小型养殖户，举报内容属实。

处理及整改情况：汝阳县采取以下措施：一是由柏树乡人民政府通过政策宣传，赵国强自愿退养，5头牛全部出售；姜豹、赵庆娃有继续养殖意愿，在乡政府引导下，退出村内养殖，将猪、羊转移到适养区养殖。二是由柏树乡人民政府指导督促对3家清空的圈舍，拆除舍内养殖设施，清除粪污，彻底消毒，消除污染。三是举一反三，对村庄居民区内养殖户进行排查，宣传环保政策，引导养殖户退村进区，实行粪污集中处理。

二十七、洛阳市栾川县

受理编号：D20181103390

反映情况：栾川县栾川乡双堂村康水庄沙厂，遇到检查停产，检查结束生产，现在没有生产。

调查核实情况：举报材料中栾川县栾川乡双堂村康水庄沙厂应为栾川县栾川乡双堂村汤遂庄沙厂，该沙厂在2017年整治“散乱污”企业时已取缔到位。现场调查时未发现生产迹象；调查村组干部和周边邻居，未发现该厂有生产行为；今年以来，县、乡历次督查和乡、村、组三级网格长巡查中，均未发现该沙厂有生产行为。院内约有30立方米的可用净沙，系本组村民原锤因建房所需从南阳购入临时存放在汤遂庄沙厂院子，10月30日前后，原锤陆续从汤遂庄院子内运出使用，在其装卸使用过程中，有扬尘现象。举报内容部分属实。

处理及整改情况：责令栾川乡政府立即采取措施，清除厂内临时存放的沙料。

二十八、洛阳市西工区

受理编号：X20181102073

第二批十四号已公示。

二十九、洛阳市高新区

受理编号：D20181102356

(D20181106560)

第七批第七号已公示。

三十、洛阳市涧西区

受理编号：D20181029171

第二批第四十六号已公示。

2018年11月8日