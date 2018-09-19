洛阳市共培训农村电商人才4.6万名　电商扶贫助贫困户人均增收1144元

截至目前，我市共培训农村电商人才4.6万名，通过电商扶贫已带动贫困户人均增收1144元。这是记者从近日召开的全市电商进农村暨电商扶贫现场会上了解到的。

截至目前，我市共培训农村电商人才4.6万名，通过电商扶贫已带动贫困户人均增收1144元。这是记者从近日召开的全市电商进农村暨电商扶贫现场会上了解到的。

会议透露，近年，我市大力推进电商进农村和电商扶贫工作，目前已取得一系列成果：全市9个县(市)已配备县级电商运营服务中心；全市共建成乡级服务站96个、村级电商服务网点1044个；新安、孟津、偃师等已建成电商配送中心；全市培训农村电商人才4.6万名。我市共有10个村入选阿里巴巴淘宝村名单，伊滨区庞村镇被认证为河南省首批淘宝镇。

此外，我市还实现贫困县电商进农村综合示范全覆盖。截至目前，我市已培育农村电商带头人48名，通过电商扶贫带动贫困人员从业1595名。

会议指出，下一步，我市将通过加强组织领导、加强统筹协调、加大宣传力度、加快网点建设和加大培训力度等手段，奋力推进电商进农村及电商扶贫工作，为全市打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 韩景旺）