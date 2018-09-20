双休日，这些文化、科技讲座邀您来参加。
科普大讲堂
●主题：创客教育普及课程——趣味编程
主讲：崔国才
时间：11月10日9时30分至11时
地点：市科技馆2楼科普大讲堂
市图书馆活动
●主题：丝绸之路和洛阳
主讲：乔仁卯
时间：11月10日9时至11时
地点：2楼学术报告厅
市少年儿童图书馆
(涧西区)活动
●主题：萤火虫手工坊之黏土创意画“星球”
主讲：符莎老师
时间：11月10日10时至11时
地点：畅元大厦5楼手工活动室
活动对象：4岁以上儿童(线上限报10名，需家长陪同)
市少年儿童图书馆活动报名方式：
关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名
星期六文化公益论坛
●主题：我读金庸
主讲：吴涛，洛阳师范学院历史文化学院副教授
时间：11月10日14时30分至17时30分
电话：15038585402、18903790708
地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605