双休日，这些文化、科技讲座邀您来参加。 科普大讲堂 ●主题：创客教育普及课程——趣味编程 主讲：崔国才 时间：11月10日9时30分至11时 地点：市科技馆2楼科普大讲堂 市图书馆活动 ●主题：丝绸之路和洛阳 主讲：乔仁卯 时间：11月10日9时至11时 地点：2楼学术报告厅 市少年儿童图书馆 (涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之黏土创意画“星球” 主讲：符莎老师 时间：11月10日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以上儿童(线上限报10名，需家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 星期六文化公益论坛 ●主题：我读金庸 主讲：吴涛，洛阳师范学院历史文化学院副教授 时间：11月10日14时30分至17时30分 电话：15038585402、18903790708 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）