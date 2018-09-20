临近“双11”，各大电商纷纷发布促销信息。面对即将到来的网购高峰期，市消协和市工商局12315指挥中心发布“双11”消费警示，提醒消费者理性消费，谨防权益受损。

临近“双11”，各大电商纷纷发布促销信息。面对即将到来的网购高峰期，市消协和市工商局12315指挥中心发布“双11”消费警示，提醒消费者理性消费，谨防权益受损。

●明显低价不可信

在购物方面，消费者可提前关注商品价格，不被虚假折扣所迷惑，不被明显低价误导。如店家先涨价后打折等，市民可以利用比价软件查看商品之前的价格；面对几十块钱的羊绒衫，心里更要打个问号，这个价格合理吗？

●便宜与否 看看实际支付价

面对各种规则繁多的优惠活动，消费者应仔细阅读，向客服询问清楚后再下单。因为有些优惠活动会附带一些限制条件，消费者不要被商品页面上大大的“到手价”吸引，要仔细算算实际支付价是多少。

●谨慎购买保质期短的商品

网购高峰期也是物流的高峰期，有消费者购买的是临界促销商品，因为快递慢了几个星期，最后购买的商品成一堆废品。

因此，“双11”期间不宜购买保质期较短的商品或急于使用的商品，购买时要做好快递派送延迟的准备，如有突发情况应及时联系快递公司。

●区分“定金”与“定制”

“双11”不少商家都推出了预售类商品，提前付定金，“双11”当天支付尾款。提醒消费者定金预售商品并不等同于定制商品。定金预售商品可享受7日无理由退换货权利，定制商品不享受7日无理由退换货权利。有的电商故意混淆两者的意思，蒙骗消费者。

●购物电子凭证应保存

消费者在网购时不要轻信商家口头承诺，要保留好促销页面截图、订单信息、与商家的聊天记录等电子证据，并索取有效购物凭证或发票，以备发生消费纠纷时使用。

如果发生纠纷后无法与商家达成一致，建议先通过平台发起维权投诉，及时提供相应的凭证，等待平台客服介入。如不能解决，可以再向有关部门进行投诉。

●退款中奖莫轻信 短信验证码别外泄

“双11”过后，也是诈骗的高峰期。通过电话、短信等形式接到的退款、网址链接、电话号码、中奖信息等内容要警惕，要多方核实；不要向陌生人提供自己的银行卡号、姓名、身份证号、手机短信验证码等私人信息，防止个人信息泄露或银行卡被盗刷。

●快递诈骗手法多 签收前先验证

此外，也应提防快递诈骗，如接到短信“某某快递公司通知您有包裹未签收，请与某某号码联系”。电话打过去对方告诉你包裹安检有问题涉嫌违法，并声称可以帮你转移到公安部门，还让你打114查询该号码。而实际上，对方是使用了改号软件。很多人为“自证清白”，会按骗子的指示将钱转至指定的“安全账户”，等明白后才发现钱已经被骗走了。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 肖慧 李二帅）