今天洛阳晴天到多云　气温5℃到18℃

今天晴天到多云，东北风3级左右，气温5℃到18℃

昨天早晨，街道湿漉漉的，不过，消失了几天的太阳终于以饱满的热情上岗了，温暖的阳光照在身上的感觉真好。

“三日寒，四日暖。”立冬过后，冷空气活动频繁，会出现降温、雨雪天气，而后又转晴转暖，形成冷暖交替的天气变化。因此，人们从头到脚都要注意保暖。内衣应以薄软、贴身为宜，过厚不仅不舒适，还会使保暖性下降。中层衣服应穿保暖性好、蓬松的衣服，吸湿性要强，以保持干燥，比如毛衣或羊毛衫等。外衣要以防风为主，最好在袖口、领口、腰部或脚踝有收口设计，防止冷空气钻入。

让我们关注一下天气情况。市气象台预计，今天晴天到多云，东北风3级左右，气温5℃到18℃；明天多云到阴天，部分地区转小雨，东北风2级到3级，气温5℃到13℃。随着降雨的结束，气温呈现逐步攀升趋势，不过早晚温差有些大，您要注意适时添加衣服，以免着凉感冒。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 禹东晖）