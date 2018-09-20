7日，在中国人民解放军驻豫某部大礼堂内，中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营成立暨出征誓师大会结束后，两岁的赵佑诚被妈妈抱起，他好奇地看着妈妈的蓝色贝雷帽，目光久久不愿离开。
7日，在中国人民解放军驻豫某部大礼堂内，中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营成立暨出征誓师大会结束后，两岁的赵佑诚被妈妈抱起，他好奇地看着妈妈的蓝色贝雷帽，目光久久不愿离开。
赵佑诚的妈妈胡文华是中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营女子步兵班的四级军士长，也是这批维和部队女子步兵班中唯一的已婚妈妈。维和步兵营女子步兵班由13名女兵组成，她们在南苏丹(朱巴)除执行日常任务外，还将在当地儿童保护及妇女权益方面发挥重要作用。
按计划，维和步兵营将于12日分批飞赴南苏丹(朱巴)任务区，执行为期12个月的维和任务。（洛阳日报记者 曾宪平 摄）
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