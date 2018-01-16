郑洛新自创区创新引领型产业集群专项首批29个课题启动 洛阳市12个课题入围

记者昨日从市科技局获悉，郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项(以下简称“集群专项”)首批8个集群专项29个支持课题日前正式启动。我市12个课题入围，占郑州、洛阳、新乡3市入围总数的41.4%。

记者昨日从市科技局获悉，郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项(以下简称“集群专项”)首批8个集群专项29个支持课题日前正式启动。我市12个课题入围，占郑州、洛阳、新乡3市入围总数的41.4%。

此次启动的8个集群专项分别为轨道交通装备、新能源汽车及动力电池、物联网及信息安全、智能装备、新型药物及医疗器械、超硬材料及制品、钛钼金属材料和硅材料及光伏。在3年实施期内，8个集群专项总投资31.3亿元，带动研发投入18亿元。

其中，我市入围的12个课题分布在轨道交通装备、新能源汽车及动力电池、智能装备、新型药物及医疗器械、钛钼金属材料、硅材料及光伏等6个集群专项。这些课题聚焦郑洛新自创区洛阳片区优势主导产业和战略性新兴产业，力争在核心关键技术上取得突破，助力郑洛新自创区培育壮大一批具有核心竞争力和影响力的创新引领型产业集群。

市科技局相关负责人介绍，集群专项实行年度目标考核和绩效评估制度，对评估合格项目，省财政将给予持续支持，通不过年度评估的不再支持。下一步，我市将按照有关要求，继续深挖创新龙头企业、大院大所等的创新需求，加大产业集群专项实施力度，加快产业转型升级，助推经济高质量发展。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇)

我市入围项目一览表

所属专项 项目名称 牵头单位

1.轨道交通装备 高速铁路轴箱轴承产业技术协同创新与升级 洛阳LYC轴承有限公司

2.新能源汽车及动力电池 300wh/kg锂离子电池技术开发及产业化 中航锂电(洛阳)有限公司

3.智能装备 260-340马力动力换挡拖拉机研发及产业化 中国一拖集团有限公司

4.智能装备 千万吨级矿山粉磨装备智能控制技术开发及工程应用 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司

5.智能装备 基于VCT的工业无损检测 洛阳中信成像智能科技有限公司

6.新型药物及医疗器械 畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化普莱柯生物工程股份有限公司

7.钛钼金属材料 海绵钛超低间隙元素稳定控制技术与工程化应用 洛阳双瑞万基钛业有限公司

8.钛钼金属材料 特种装备用钛合金研发及其加工成形技术工程化研究 清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地

9.钛钼金属材料 高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究 洛阳高新四丰电子材料有限公司

10.硅材料及光伏 电子级高纯多晶硅与硅基电子气体研发及产业化 洛阳中硅高科技有限公司

11.硅材料及光伏 8寸晶圆技术研究及产业化 洛阳单晶硅集团有限责任公司

12.硅材料及光伏 高效低成本多晶硅切割技术研发及示范应用 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(锐鑫整理)