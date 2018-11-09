化学品泄漏救援、搜救犬营救、密闭空间火灾扑救……11月9日是我国第28个消防日。昨日，在定鼎门广场，一场紧张有序的消防演练拉开了我市119消防宣传月活动的序幕。
演练现场严阵以待
化学品泄漏救援、搜救犬营救、密闭空间火灾扑救……11月9日是我国第28个消防日。昨日，在定鼎门广场，一场紧张有序的消防演练拉开了我市119消防宣传月活动的序幕。
今年消防宣传月的主题是“全民参与防治火灾”。在活动现场，多功能灭火机器人、救生抛投器、生命探测仪等高科技消防搜救工具吸引了众多市民驻足。同时，5个消防先进集体和5名消防先进个人受到表彰。
市消防支队工作人员还向现场市民讲解了消防安全小常识。天气转冷，使用取暖电器有哪些注意事项？一起来看看吧！
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