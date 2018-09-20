“右玉精神”在洛阳市党员干部中引发热烈反响

近期热播的电视剧《右玉和她的县委书记们》在我市党员干部中引发热烈反响。大家在感动之余纷纷表示，要学习“右玉精神”，继续迎难而上、艰苦奋斗，坚决打好污染防治攻坚战，守护好绿水青山，不断开创生态文明建设新局面。

近期热播的电视剧《右玉和她的县委书记们》在我市党员干部中引发热烈反响。大家在感动之余纷纷表示，要学习“右玉精神”，继续迎难而上、艰苦奋斗，坚决打好污染防治攻坚战，守护好绿水青山，不断开创生态文明建设新局面。

“电视剧拍得真实感人，‘一棵接着一棵栽，一任连着一任干’，我被这种精神深深感动。”市环境保护局局长杨晓阳说，右玉县经过近70年的艰苦奋斗，将不毛之地变成“塞上绿洲”。这种“坚定信念，持之以恒，久久为功，利在长远”的精神值得学习。我市的环境污染防治工作同样任重道远，需要每一位环保干部以“功成不必在我”的境界，持续推进“五大行动计划”，以实际行动让天更蓝、水更清、人民群众生活更幸福。

“剧中，第一任县委书记梁怀远刚刚到任就实地考察，他分析土壤土质，意识到只有通过种树才能治理水土流失。于是，他开始带领全县人民治沙造林。这种精准治污的经验，在今天仍有现实意义。”市环境污染防治攻坚战领导小组办公室副主任李绪潭说，我市将进一步突出重点，针对工业、燃煤、机动车尾气和扬尘污染，聚焦问题、精准施策，实现生态文明新突破。

吉利区委书记吴立刚说，右玉县用“咬住青山不放松”的精神，奏响了绿色的生命赞歌。全区党员干部将积极学习“右玉精神”，进一步提升政治站位，强化执行力，坚持一张蓝图绘到底，一任接着一任干，把全市生态环境保护大会精神真正贯彻落实到吉利区，建立健全科学研判、网络化监管、考评奖罚、应急响应等一系列长效机制，形成“政府主导、部门协作、社会参与、分级负责、上下联动、通力合作、密切配合”的全员治污网络化体系。

“‘右玉精神’完美诠释了‘绿水青山就是金山银山’理念。”汝阳县环境保护局局长崔万兴说，汝阳县环保干部将弘扬“右玉精神”，将生态文明建设放在更加突出位置，持续开展河道采砂等专项治理，转变工作作风，加强日常监管，采取有力措施，守好生态红线，着力构建洛阳南部生态屏障。

洛龙区环境污染防治攻坚战领导小组办公室副主任张晖说，量变引起质变。右玉县在久久为功的生态建设中，积累了丰富的生态资源，创造了塞北绿色奇迹。今年以来，洛龙区通过强化扬尘污染管控、全域污水治理、国土绿化等多项措施，治理效果初显。下一步，要通过学习“右玉精神”，深刻把握环境治理工作的长期性、复杂性、顽固性，坚持标本兼治，着力推动生态文明建设高质量。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马安莉 李薇）