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供热系统陆续开始“热身”洛北城区今起集中开阀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:38

　　昨起，我市部分区域供热陆续开启低温运行及试供热；今起，洛北城区开始集中开阀……在此期间，居民有何注意事项？记者就此采访了我市3家供热企业。

　　昨日，洛阳高新热力有限公司自主热源供热的直管小区已开启低温运行模式。低温运行就是对供热系统进行“热身”，提前预热供热管网和设备。此外，洛阳北控水务集团新区热力分公司的近90个直管小区将于明日开启试供热。

　　在供热期开始前，提前进行低温运行及试供热，一方面可以检验供热设施检修质量，方便用户提前检查室内采暖系统循环是否正常，有无漏水现象，以便及时发现问题并处理；另一方面可适当提高用户室内温度，以缩短正式供热后室温升至标准温度的时间。

　　据介绍，在低温运行及试供热期间，用户家的暖气片就能有温度了，但低温运行及试供热不同于正式供热，用户家中暖气片的温度不会像正式供热时那么高。

　　低温运行及试供热期间有哪些注意事项？记者请专业人士为您解答。

　　不计费

　　低温运行及试供热期间产生的费用均不计入用户所缴采暖费，对此可放心。

　　开阀门

　　检查家中采暖系统的阀门是否打开，以便及时检验采暖设备。

　　可排气

　　低温运行及试供热期间，采暖系统可能产生“气阻”现象，可打开手动排气阀解决；操作时应缓慢打开、间断排气，关闭时应适当拧紧，防止损坏阀门。

　　查漏水

　　若发现供热管道或暖气片漏水，请及时关闭阀门，并立即联系专业人员维修。

　　不放水

　　采暖系统里的水不能用，暖气片里的水添有防腐剂，若私自放水，不仅有害健康，也会导致供热系统失衡，影响正常供热。

　　不私加

　　用户私加暖气片，会影响整个供热区域热循环平衡。暖气片的安装有严格的技术要求，建设时是根据整个供热区域平衡整体规划，按照房屋面积、热负荷等设计暖气片数量的。

　　此外，今起，洛阳热力有限公司开始对已缴费的用户集中开阀，为确保用户家中财产安全，采取“家中有人才开阀、没人不开阀”的办法，所以请您家中留人。各小区具体开阀时间，居民可关注洛阳热力有限公司微信公众号或留意小区通知。

　　开阀后小区将保持冷运行状态，13日逐步升温。若户内出现跑冒滴漏现象，直管用户可及时拨打服务热线维修，非直管小区业主可与所属物业公司联系。

　　各供热企业服务热线为：

　　洛阳热力有限公司：63005678

　　洛阳北控水务集团新区热力分公司：9618966

　　洛阳高新热力有限公司：64331318 （洛阳日报记者 赵佳 通讯员 冯来新）
[ 责任编辑：张燕]
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