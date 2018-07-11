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强力治标 致力治本 —— 二论不断开创洛阳生态文明建设新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:52

　　洛平

　　生态文明建设是一项长期的系统工程，既要在战术上打好攻坚战，又要在战略上打好持久战。

　　着眼于标本兼治推动生态文明建设高质量，市委书记李亚在全市生态环境保护大会上强调，要强力治标，围绕构建生态环境建设体系，持续推进“五大行动计划”，着力解决突出环境问题；要致力治本，围绕贯彻新发展理念，持续深化“九大体系”构建，着力推动高质量发展。

　　有人说，河水污染，问题在水里，根子在岸上；大气污染，表象在天上，症结在地上。寥寥几句，一针见血地道出了生态环境治理的“标”与“本”。当前，全国不少地方生态环境形势严峻，特别是大气污染、黑臭水体、垃圾围城等现象多发，已经成为民生之患、民心之痛，成为高质量发展的瓶颈，成为决胜全面小康的突出短板。这些问题，既有当前人为破坏加剧、修复保护不力的因素，更是长期依靠资源要素投入和以牺牲生态环境为代价的传统生产方式弊病的持续集中爆发。

　　冰冻三尺，非一日之寒。生态环境问题的复杂性、艰巨性、长期性，决定了其治理必须坚持长短结合、标本兼治。与全国一样，洛阳要开创生态文明建设新局面，就必须当前长远一起抓，保护发展两手硬，以治标为治本赢得时间、创造条件，以治本为治标巩固成果、根除病源，决不能顾此失彼、相互割裂，决不能寅吃卯粮、急功近利。

　　近年，我市深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央、省委的部署要求，围绕构建生态环境建设体系，持续推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动计划”，同时围绕加快构建现代创新体系、“565”现代产业体系等，在产业转型升级上加大“调”的力度、加快“转”的步伐、加强“创”的驱动、加速“质”的提升，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化迈进。正是在一以贯之的标本兼治中，洛阳这座老工业基地焕发新活力，走出了一条绿色发展的新路子，全市生态文明建设取得了新成效。

　　也要清醒看到，当前我市环境污染问题依然多发，移动源污染、扬尘污染、水环境污染治理难度不小，产业结构偏重、能源结构偏煤、产业布局偏乱的问题还没有从根本上改变。同时，当前和今后一个时期，我们要确保省定年度目标顺利完成，保持PM10和PM2.5平均浓度和空气质量优良天数“两降一升”势头，确保环境质量主要指标在全省的排名稳步前移、退出全省后5位，在汾渭平原11个城市的排名中保持中游、力争上游，在全国169个重点城市的排名中坚决不进后20位，形势依然严峻、任务非常艰巨。

　　生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。处在打攻坚战、翻身仗的关键时刻，我们尤须认清形势、保持定力，以打攻坚战为战术方法，以打持久战为战略支撑，实现治标有方、治本有道，推动生态文明建设行稳致远。

　　强力治标，就要把重点放在加快构建生态环境建设体系上，牢牢扭住打好污染防治攻坚战、加强生态文明建设最直接最有效的抓手，持续推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动计划”，着力解决突出环境问题。致力治本，就要切实以新发展理念为指挥棒，把构建生态环境建设体系与其他体系结合起来，尤其是当前要把重点放在加快构建现代创新体系、现代产业体系、现代城镇体系上，以构建现代城镇体系、现代基础设施体系优化空间格局，以构建现代产业体系、现代市场体系、文化传承创新体系调整产业结构，以构建现代创新体系、现代开放体系转变生产方式，以构建公共服务体系转变生活方式，努力实现生态环境“高颜值”和经济发展“高素质”的有机统一。

　　“生态环境是面向未来的最大竞争力。”标本兼治、久久为功，集中力量打好标志性的重大战役，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，洛阳就可以走出“关键期”“攻坚期”“窗口期”，走向生态文明新时代，让河洛大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。
[ 责任编辑：马佳佳]
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