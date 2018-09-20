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瀍河区龙源花园小区、五一小区今冬计划供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-09 08:49

　　晚报“问暖热线”自6日开通以来，已收到许多读者的咨询。对于咨询较为集中的一些问题，记者进行了整理和汇总，并请相关热力公司负责人给予答复。

　　-瀍河区龙源花园小区、五一小区今冬计划供热

　　市民张先生、杨女士、夏先生等：瀍河区龙源花园小区、五一小区小区今冬能否供热？

　　洛阳热力有限公司(简称市热力公司)：这两个小区今冬计划供热。

　　-涧西区丽春路法院家属院尚未向热力公司申请用热

　　市民李先生：我家在涧西区丽春路法院家属院，不知道我们小区是否已经向热力公司递交了用热申请，小区今冬有无可能供热？

　　市热力公司：经核实，这个小区尚未提出用热申请。若业主想用热，请咨询小区物业或业主委员会，由其向我公司市场科递交用热申请，市场科电话：64855333。

　　-老城区杏坛路公安局家属院预计明年1月供热

　　市民张先生：我家在老城区杏坛路公安局家属院，今冬小区能供热吗？

　　市热力公司：该小区在我公司今冬采暖季的供热名单上，但由于目前杏坛路正在施工，小区预计明年1月供热。

　　-西工区王城大道23号院预计今冬供热

　　市民孟女士：王城大道23号院今冬能否供热？

　　市热力公司：该小区计划今冬供热。

　　-对上个采暖季热费存疑，可前往热力公司查询

　　市民董先生：我家在涧西区，小区使用分户计量方式供热，我在缴纳今冬采暖季的预交费时，被告知要补缴上个采暖季的800多元欠费，我觉得上个采暖季的热费计算有误，我该咋办？

　　市热力公司：用户若对热费存疑，可拨打我公司热线电话63005678查询，或者直接前往市热力公司查询具体用热金额。如果的确有误，我们会将多收的费用退还给您。市热力公司地址：涧西区七里河周城大厦院内办公楼。

　　-非直管小区用户家中采暖计费面积若有误，先报至物业处

　　市民杜女士：我家在涧西区武汉路18号街坊，以按面积收费方式计费供热，我发现我家的采暖计费面积大于建筑面积，我该咋办？

　　市热力公司：非直管小区热用户若发现自家采暖计费面积有误，请报给小区物业，然后由物业报给我公司更改。

　　-办理采暖费分期付款，无须承担利息费用

　　市民赵先生：我家在涧西区嵩山家园小区，听朋友说采暖费可分期付款。如果是真的，分期付款的最长时间是多久？期间是否需要承担利息？

　　市热力公司：是真的，市热力公司针对供热区域内具备供热条件的煤炉自采暖小区、离退休老年人集中小区和经济适用房小区推出优惠措施，这些小区中经济困难的业主，缴纳5000元暖气初装费首付款后，剩余的费用可分期付款，最长10年，每年付款的最晚时间为当年的9月30日，居民无须承担分期付款的利息。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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