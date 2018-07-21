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全省首个海智计划工作基地落户洛阳市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:52

　　全省首个中国科协海外智力为国服务行动计划工作基地(以下简称“海智计划工作基地”)落户我市。这是记者从昨日举办的2018小微企业创业创新峰会闭幕式暨中国(河南)直通硅谷创新创业大赛颁奖典礼上了解到的。

　　经过两天的激烈比拼，大赛共评选出企业组和团队组一、二、三等奖，以及最具投资价值奖等若干奖项。

　　活动还为市科协和洛阳国家大学科技园联合申报的全省首个海智计划工作基地揭牌。海智计划是由中国科协与35家海外科技团体共同发起的面向海外的招才引智活动，旨在加强与海外科技团体的联系，为海外人才回国工作、为国服务搭建平台，促进海外人才创新创业。未来，我市将依托该基地广泛开展海外人才和项目的对接、引进、推介和服务工作，重点引进和培养一批我市乃至全省产业发展所需的高层次人才。

　　省科协党组书记曹奎、副市长贺敏等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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