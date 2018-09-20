洛龙区人民法院宣判一起涉恶案件

近日，洛龙区人民法院对胡育彪等20名被告人犯寻衅滋事、敲诈勒索等罪一案进行一审公开宣判。

近日，洛龙区人民法院对胡育彪等20名被告人犯寻衅滋事、敲诈勒索等罪一案进行一审公开宣判。

法院经审理查明，被告人胡育彪纠集被告人卢俊义、刘国伟、司马贝贝、宋静、程航航、李鹏飞、潘诚亮、乔琦琦、白阳、李宜豪、朱飞乐、杨少奇、刘宜康、黄金等人，以暴力、威胁及“软暴力”等手段，在我市市区及附近周边区域，插手民间纠纷、经济纠纷，有组织地多次进行寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中，被告人胡育彪等15人实施寻衅滋事犯罪16起，敲诈勒索犯罪4起，诈骗犯罪4起，非法拘禁犯罪、非法侵入住宅犯罪各1起。

法院审理后认为，该犯罪集团以被告人胡育彪为首要分子，重要成员有被告人卢俊义、刘国伟、司马贝贝、宋静，较为固定，普通成员有被告人程航航、李鹏飞、潘诚亮、乔琦琦、白阳、李宜豪、朱飞乐、杨少奇、刘宜康、黄金等人，该组织成员经常纠集在一起，多次共同故意实施恶势力惯常实施的犯罪活动，属于恶势力犯罪集团。

根据20名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院对被告人胡育彪以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元；对卢俊义、刘国伟等15名被告人分别判处十一年六个月至八个月不等的有期徒刑；对尹路路等4名被告人以窝藏罪判处有期徒刑七个月、拘役五个月；依法没收扣押在案的赃款、作案工具、违禁品等共计26项。（洛阳晚报记者 刘嘉仪）