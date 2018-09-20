注意！滨河北路牡丹桥至上阳路段调整为双向通行

记者从市交警支队获悉，为全力做好王城大道快速路工程的保通工作，最大限度方便市民出行，结合王城大道九都路部分路段试围挡的情况，从昨日起，对附近道路的通行规则进行微调，请您注意。

记者从市交警支队获悉，为全力做好王城大道快速路工程的保通工作，最大限度方便市民出行，结合王城大道九都路部分路段试围挡的情况，从昨日起，对附近道路的通行规则进行微调，请您注意。

具体调整情况如下

●滨河北路牡丹桥至上阳路段

原保通方案中只允许由东向西通行，现调整为双向通行。

●九都路与芳林路交叉口

为方便九都路沿线居民、单位车辆出行、到达，在该路口东侧开辟提前掉头车道，拟在该路口掉头的车辆请走中间车道。

同时，在九都路上设置双右转车道。

●九都路与上阳路交叉口

将该路口附近的中心护栏打开，便于上阳路和九都路上的车辆左转。

交警提醒：通行规则变化是为了提高道路通行效率，缓解交通拥堵，请过往车辆依照交通标志行驶，提前选择行驶车道，确保道路畅通。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 谢育健）