洛阳：让金融活水浇开创新之花

前不久，洛阳业丰建设工程服务有限公司董事长郑清源内心充满欣喜。这家创办了十余年的中小企业，头一次获得了200万元银行贷款，利息较以往私人借款大大降低，使企业高铁站房检测登高装置研发大大加速。

前不久，洛阳业丰建设工程服务有限公司董事长郑清源内心充满欣喜。这家创办了十余年的中小企业，头一次获得了200万元银行贷款，利息较以往私人借款大大降低，使企业高铁站房检测登高装置研发大大加速。

洛阳业丰公司取得融资上的突破，靠的是我市在全省率先探索实施的科技型中小企业贷款风险补偿资金池业务(简称“科技贷”)。三年来，我市“科技贷”已累计投入财政资金2900万元，为75家科技型中小企业批准授信额度2.885亿元，科技型中小企业“融资难、融资贵”得到极大缓解，让创新项目不再等“贷”，加速“破茧成蝶”。

一切嬗变，均与改革相连。“科技贷”的生动案例，是我市深化科技创新体制改革，推动科技金融结合取得积极成效的缩影。

今年以来，我市以构建现代创新体系为统领，以深化科技创新体制改革为抓手，不断完善“1+11+N”的科技与金融结合政策体系，科技信贷产品日益丰富，科技金融专营机构数量逐年增加，科技创业投资机构不断壮大。

截至今年9月，我市科技创新券累计发放2.25亿元，兑现企业研发经费3846万元，发放额和兑现额均居全省之首，共支持我市新兴产业申请专利940项，其中发明专利占专利总量的48%，实现销售收入11.2亿多元。“科技贷”合作银行增至5家，累计为75家科技型中小企业提供贷款授信2.885亿元。

科技金融活水浇灌，创新之花竞相绽放。数据说话：今年前三季度，全市专利申请量为10507件，同比增长40.3%！

前不久，我市入围全省首批促进科技与金融结合试点地区，为科技金融政策先行先试带来了新机遇，一块科技金融新的“试验田”静待播种。

日前召开的全市重点工作推进会指出，我市要用好入围全省首批促进科技与金融结合试点地区的机遇，积极开展科技金融创新，破解科技企业融资难题。

市科技局相关负责人介绍，今年，我市将积极推动促进科技与金融结合试点工作，设立运营首支天使投资基金，启动种子投资引导资金、科技成果转化资金池工作，签约成果转化风险投资资金合作银行1家，新增“科技贷”合作银行1家，“科技贷”合作银行总数达到6家，力争全年“科技贷”企业授信额度达到1.6亿元。

先行先试甩开膀子——

出台加快科技与金融融合发展的相关政策，创新政策措施，先行先试，勇于创新，大胆突破，建立有洛阳特色的科技金融融合试点，形成可复制、可推广的科技金融合作模式，开创科技和金融结合工作的新局面。

资金投入迈开步子——

落实好加快推进科技与金融结合的各项政策措施，充分发挥财政资金的扶持和引导作用，创新财政资金投入方式。运用无偿资助、后补助、风险补偿、风险投资、股权投资等多种投入方式，增强财政科技投入的引导、放大效应，建立多元化、多层次、多渠道的科技投入体系。

部门联动找准路子——

加强银、证、保机构之间的信息交流共享与业务合作，加强对科技金融风险的监测和监控。建立政银企联动、市县联动、职能部门联动机制。建立科技和金融结合工作成效评估考核指标体系，定期对各单位完成任务情况进行督查考核，确保各项工作目标圆满完成。

蓝图已经绘就，发展只争朝夕。积极发挥科技金融作用，咬定创新驱动不放松，洛阳定将下好高质量发展先手棋！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）