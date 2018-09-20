洛阳市冬季清洁取暖工作会议召开

昨日，全市冬季清洁取暖工作会议召开，对我市冬季清洁取暖试点城市建设工作作出部署：将实施热电联产集中供热、“双替代”(电代煤、气代煤)、可再生能源等分布式供热、建筑节能改造四大工程，通过三年试点工作实现城市区和所辖城区、平原地区农村散煤燃烧彻底清零，清洁取暖率达到100%。 昨日，全市冬季清洁取暖工作会议召开，对我市冬季清洁取暖试点城市建设工作作出部署：将实施热电联产集中供热、“双替代”(电代煤、气代煤)、可再生能源等分布式供热、建筑节能改造四大工程，通过三年试点工作实现城市区和所辖城区、平原地区农村散煤燃烧彻底清零，清洁取暖率达到100%。 今年，我市入选第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市，将获得9亿元中央财政奖励补助。会议下发了《冬季清洁取暖工作实施方案(2018—2020年)》《2018年度冬季清洁取暖工作实施方案》。 会议强调，冬季清洁取暖是党中央、国务院的决策部署，也是推进我市城镇化的重大机遇、扭转大气污染防治被动局面的有效措施、满足人民群众新期待的现实需求，各级各部门要提升政治站位，迎难而上、抓住机遇。要紧盯目标、统筹推进，做到“明确目标、明确任务、明确责任、明确路径、明确节点”。要把握原则、突出重点，统筹兼顾解决好散煤清零后群众的清洁取暖和日常做饭问题，注重持续、超前谋划，守住安全底线。要压实责任，细化工作方案，做好要素保障，强化宣传引导，加强考核督导，保质保量完成好这一重要的民生工程。 市委常委、市政府党组成员王琰君等参加会议。(洛阳日报记者 赵佳)