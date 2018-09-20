1993年，新百货大楼开业（纪念改革开放40年）

1993年，洛阳在城建、经济、交通等方面继续发力，保持着快速发展势头。

1993年，洛阳在城建、经济、交通等方面继续发力，保持着快速发展势头。

103路电车上路运营

1993年4月10日，我市无轨电车二期工程竣工，103路电车走进市民生活，“大辫子”队伍继续壮大。刚刚运营的103路电车，线路全长9.2公里，设有16个站点，单向全程票价为每人次0.8元，采用分段售票方式，乘坐4站的票价为每人次0.2元。

随着公交线路不断丰富，当年10月7日，经市政府批准，洛阳市公共交通公司更名为洛阳市公共交通总公司。全市公交车达到400辆，公交线路达到26条，日运送乘客可达20万人次。

1993年，洛阳开通至香港、深圳、厦门的3条航线，为洛阳人走出去提供了极大便利。同年5月1日，洛阳还有了首条国际包机航线——冈山至洛阳航线。

洛阳新百货大楼开业，高峰期日均10万人次逛商场

1993年9月26日，建筑面积约4.4万平方米、高16层的洛阳新百货大楼盛大开业。这座集购物、休闲、娱乐为一体的现代百货商厦，与当时省会郑州最好的商场不差上下。大楼建设工程获得当年中国建筑工程质量最高奖——鲁班奖。

大楼开业后，形成了新的“百货楼商圈”，使刚从短缺经济时代走过来的洛阳商业呈现繁荣景象。据统计，新百货大楼客流量最多的时候日均达10万人次，年均销售额达2亿元。

市民的经济生活还有一个新变化：1993年3月，随着我市第一家证券营业部开业，大家在家门口就能炒股了。由于第一批开户名额只有3000个，当时的证券公司大厅内站不下那么多人，长队一直排到了马路边，场面颇为壮观。

白居易故居遗址被发掘，龙门恢复“伊水映岸”秀丽风光

1993年5月，中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队完成了对隋唐东都城外郭城内履道坊的发掘，发掘面积7200多平方米。出土的遗迹主要为坊间道路、引水渠道、庭院房址、园林小径等，出土的石经幢刻有“开国男白居易造此佛顶尊胜……”和“大和九年”等文字，证明此处即白居易故居所在。

当年，考古方面还有不少收获。8月，洛阳文物队在龙门西山发现国内第一座唐代贵妃墓。8月至11月，洛阳文物队对位于关林镇的皂角树新石器时代遗址进行发掘，发现了上自二里头文化时期下至汉唐各个历史阶段的文化堆积，取得了一份研究洛阳盆地古生态环境的宝贵资料。

6月，施工一年的龙门拦河枢纽工程竣工。该工程位于龙门桥北250米处，坝体为橡胶袋，蓄水后恢复了龙门历史上“伊水映岸，天光云影和青山碧水相辉映”的秀丽风光。（洛阳晚报记者 智慧）