持续保持好的发展态势——六论确保圆满完成全年目标任务

市委书记李亚在全市重点工作推进会上强调，四季度是全年工作的收官阶段，也是做好新一年谋划、推动正确的思路举措一抓到底的关键节点。要搞好长短结合、统筹兼顾，全力以赴做好各项工作，确保好的发展态势能够持续保持。

洛平

发展如对弈，善谋势者赢。

市委书记李亚在全市重点工作推进会上强调，四季度是全年工作的收官阶段，也是做好新一年谋划、推动正确的思路举措一抓到底的关键节点。要搞好长短结合、统筹兼顾，全力以赴做好各项工作，确保好的发展态势能够持续保持。

“因势而谋、应势而动、顺势而为”，在当今中国的发展哲学里，“势”从来都是一个意蕴深远的字眼。“势”是什么？是态势、趋势、走势，是大盘、是主流、是基本面，是决定一个地方发展走向的压倒性因素。态势一旦确立，是很难扭转的。

今年以来，全市上下坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，主动对标转型发展、高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持了稳中有进、稳中趋好的发展态势，呈现出经济运行总体平稳、质量效益明显提升、结构调整深入推进、发展后劲不断增强、人民生活持续改善等特点。在外部环境错综复杂的情况下，这些成绩来之不易。

进一步看，“三产超二产”格局更加稳固、“新兴超传统”基础不断夯实、“消费超投资”态势正在形成、投资结构更趋合理、新旧动能加速转换……这样的“稳中有进、稳中趋好”，来自于全市上下坚持不懈的共同努力，来自于“9+2”工作布局的全面深化，也来自于洛阳观大势、谋全局，把正确的思路举措一抓到底。这样的发展态势，不仅带来了经济增速高于全国全省平均水平的前三季度成绩单，也为洛阳长远发展蓄积了强大势能。

当然，任何事物都有其两面。进入三季度以来，我们面临的外部环境发生明显变化，内部结构性问题更加凸显，在内外矛盾交织叠加影响下，经济运行稳中有变，下行压力明显加大，一些经济指标增速回落，一些地方经济下滑明显，一些企业经营困难增多，一些领域不确定性上升。这样的走势若不尽快扭转，不仅完成年度目标难以实现，经济基本面也必将受到严重伤害。

发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定要在发展中一一破解。审时度势、统筹兼顾，既在看到成绩中坚定信心，又在看到问题中迎难而上，既立足当前解决突出问题，又着眼长远破瓶颈、打基础，这是我们抓工作必备的认识论与方法论。

要统筹做好当前工作，把做好经济工作与加强党的建设结合起来，与纪念改革开放40年系列活动结合起来，与做好中央和省委巡视反馈意见、中央扫黑除恶督导反馈意见、中央和省委省政府环保督察反馈意见整改工作和配合中央宗教工作督查等结合起来，与做好党政机构改革结合起来，与贯彻中央、省重大决策部署结合起来，与做好访贫问苦送温暖等民生工作结合起来，着力推动各项工作目标任务顺利完成。

要科学谋划明年发展，按照“站位要高、目标要明、措施要实、行动要快”的要求，及早将各项工作谋准谋深谋细谋实。要立足于“稳”，稳运行、稳预期、稳民生、稳大局，特别是要围绕定位合理设定发展目标、持续谋划实施一批重点民生实事；致力于“进”，突出提质增效、结构调整、动能转换、抓重点补短板强弱项，着力在重点工作、重点领域、重点环节上取得实质性突破；持续于“转”，抓好九大体系的重大专项和重点项目，确保正确的思路举措能够一抓到底、落地见效；务本于“实”，把项目谋划到位，力争更多项目进入国家和省里的大盘子，推动工作有力有序有效开展。

时间不等人，形势不等人，发展更不等人。

把领导责任扛实、把上级精神落实、把具体工作抓实、把督查检查做实，“既要取势、又要取实”，确保完成全年目标任务，持续推动转型发展、高质量发展，洛阳发展的航船必将势不可挡，抵达一片更加开阔的新海洋。