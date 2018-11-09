洛阳汉林古代珍藏博物馆位于洛龙区学府街洛阳第一高级中学图书馆内，展厅总面积1200平方米。

展厅一隅

唐代画彩骆驼

宋代耀州窑瓷盏托

洛阳汉林古代珍藏博物馆位于洛龙区学府街洛阳第一高级中学图书馆内，展厅总面积1200平方米。

唐代三彩马

元代天蓝釉铭文碗

古铜镜

展馆分为三大主题：一是明清木雕展示，二是青铜器及古钱币展示，三是高古瓷器展示，现有展品及馆藏文物共5200件。该馆通过展览，让参观者欣赏到不同时期、不同种类、纹饰多样的精美文物，感受源远流长、影响深远的中华传统文化，了解中华民族光辉灿烂的历史文明。(洛阳日报记者 鲁博 文/图)

古医书

唐代挂蓝万年罐